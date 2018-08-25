Еще одна жертва Момо: повесился 18-летний парень

Источник: Українські новини

Полиция индийского города Дарджилинг расследует обстоятельства гибели 18-летнего школьника.

Как сообщают Факты со ссылкой на Times of India, юноша по имени Маниш Сарки повесился в амбаре возле своего дома. Он оставил зловещие рисунки и надписи на стенах — в том числе "повешенный", "око дьявола" и другие. "Такой же рисунок повешенного человека, какой оставил Маниш, я видел в приложении Момо. Эта игра ответственна за его смерть" — заявил кузен погибшего.

"Мой сын был искренним, трудолюбивым и невинным. Он часто играл в онлайн-игры. Я твердо верю, что Момо забрала его от нас" — говорит убитая горем мать Чандра Майя Сарки.

Известно, что незадолго до смерти ученик 12-го класса частной школы присоединился к суицидальной "игре" Момо в приложении WhatsApp. Учительница Сарита Шарма сказала, что некоторые друзья Маниша также играли в Момо, но потом прекратили. Маниш поначалу относился к игре, как к развлечению. Он выполнил два задания Момо, но потом ему надоело. Он попытался стереть игру. Но она загадочным образом появлялась в его телефоне снова и снова. "Я даже дважды переформатировал телефон", — говорил юноша незадолго до смерти. Напуганный, он все рассказал родителям. А уже через несколько дней покончил с собой.