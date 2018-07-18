Еще пять стран присоединились к санкциям ЕС против России

Источник: Українські новини

Черногория, Албания, Норвегия, Украина и Грузия присоединились к введенным Европейским Союзом санкциям против России за аннексию Крыма до 23 июня 2019 года.

Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС Федерики Могерини от имени Европейского Союза, передают Українськi Новини.

"Страны-кандидаты Черногория и Албания, а также страна Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в Европейское экономическое пространство, Украина и Грузия присоединяются к настоящему решению совета", - сказано в сообщении.

Отмечается, что указанные страны будут обеспечивать соответствие их национальной политики принятому решению Совета ЕС.

Европейский Союз в свою очередь принимает к сведению это обязательство и приветствует его.

Как сообщали Українськi Новини, 18 июня Совет ЕС продлил санкции против России за аннексию Крыма до 23 июня 2019.