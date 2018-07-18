18.07.2018
Еще пять стран присоединились к санкциям ЕС против России
Источник: Українські новини
Черногория, Албания, Норвегия, Украина и Грузия присоединились к введенным Европейским Союзом санкциям против России за аннексию Крыма до 23 июня 2019 года.
Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС Федерики Могерини от имени Европейского Союза, передают Українськi Новини.
"Страны-кандидаты Черногория и Албания, а также страна Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в Европейское экономическое пространство, Украина и Грузия присоединяются к настоящему решению совета", - сказано в сообщении.
Отмечается, что указанные страны будут обеспечивать соответствие их национальной политики принятому решению Совета ЕС.
Европейский Союз в свою очередь принимает к сведению это обязательство и приветствует его.
Как сообщали Українськi Новини, 18 июня Совет ЕС продлил санкции против России за аннексию Крыма до 23 июня 2019.
Новости раздела
Мир
18.07.2018
Венгрия не будет участвовать в Договоре ООН о миграции
Будапешт утверждает, что разрабатываемый ООН документ противоречит здравому смыслу и интересам Венгрии. Венгрия не готова признать миграцию как одно из прав человека, подчеркнул глава МИД страны Петер Сийярто.
Мир
18.07.2018
Американский отставной генерал: Трамп должен был противостоять Путину
Россия уважает только силу, так что попытки Трампа ослабить НАТО - это ужасная ошибка, заявил в интервью DW бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес.
Мир
18.07.2018
В США подготовили законопроект против Nord Stream2
Законопроект призван ускорить утверждение экспорта сжиженного газа в Европу и вводит санкции против российских энергетических проектов.
Мир
18.07.2018
США больше не являются целью России - Трамп
США больше не являются целью РФ в плане ее вмешательства во внутренние американские дела, заявил Дональд Трамп.
Мир
17.07.2018
СБУ помогла турецким спецслужбам незаконно вывести из Украины оппозиционного к Эрдогану журналиста, - НСЖУ
Факт вывоза подтвердил НСЖУ коллега Юсуфа - журналист Юнус Ердогду.
Мир
17.07.2018
Экс-начальник московского управления СКР задержан по делу о взятке
Александра Дрыманова подозревают в незаконном получении 10 тысяч евро. Ранее Дрыманова обвинили в коррупции его подчиненные.
Мир
17.07.2018
ЕС обратился к России в годовщину крушения МН17
Могерини призвала власти РФ признать причастность к катастрофе и содействовать расследованию.
Мир
17.07.2018
РФ предложила мировое соглашение в газовом споре
Российская сторона предлагает мировое соглашение как один из вариантов в споре Нафтогаза и Газпрома в Стокгольмском арбитраже.
Мир
17.07.2018
Трамп признал вмешательство России в выборы в США
Глава США полностью верит выводам американских спецслужб, обвинившим Россию во вмешательстве в выборы 2016 года.
Мир
16.07.2018
Китай пожаловался в ВТО на планируемые пошлины США
Пекин недоволен 10-процентными таможенными пошлинами, которыми Вашингтон грозит обложить ряд китайских товаров.
Мир
16.07.2018
Противники Трампа назвали его заявления в Хельсинки позорными
Сенаторы-демократы подвергли резкой критике сомнения Дональда Трампа в том, что Россия вмешивалась в предвыборную кампанию в США в 2016 году.
Мир
16.07.2018
Хорватия встретила сборную после финала ЧМ-2018
На главной площади Загреба собралась многотысячная толпа, которая пришла поприветствовать футболистов.
Мир
16.07.2018
Трамп: Отношения с РФ изменились за четыре часа
Сегодняшняя встреча с Путиным является только началом долгого процесса, заявил президент США.
Мир
16.07.2018
Нефть подешевела на 3,5% за день
В понедельник цены на нефть продолжили падение из-за роста предложения в Ливии и Саудовской Аравии.
Мир
16.07.2018
Встреча Трампа с Путиным в Хельсинки: онлайн
Украина, Сирия, ядерная безопасность - главные темы саммита президентов США и России. Путин и Трамп беседовали тет-а-тет более двух часов.
Мир
15.07.2018
Сборная Франции стала двукратным чемпионом мира по футболу
"Трехцветные" на московском стадионе "Лужники" обыграли сборную Хорватии со счетом 4:2.
Мир
15.07.2018
Трамп посоветовал Мэй подать в суд на Евросоюз
Британский премьер рассказала, что президент США посоветовал ей не продолжать переговоры с Брюсселем, а подать на ЕС в суд. Мэй, по ее словам, решительно отказалась следовать этому совету.
Мир
15.07.2018
Израиль и ХАМАС договорились о перемирии
Перед этим армия Израиля нанесла самый мощный с 2014 года удар по военным объектам движения ХАМАС в секторе Газа.
Мир
15.07.2018
Мужчина протестовал над курортом Трампа
Мужчина совершил свой полет в непосредственной близости от Трампа в отеле Тернберри с плакатом "Трамп: остается только надеяться на лучшее".
Мир
15.07.2018
Встреча Трампа и Путина: в Хельсинки протесты
В Финляндии началась серия акций, как сторонников, так и противников встречи лидеров двух государств.
Мир
14.07.2018
Минобороны и МИД Южной Кореи вызвали российских дипломатов
Нарушение российскими военными самолетами опознавательной зоны ПВО Южной Кореи не способствует стабилизации на полуострове, заявил Сеул.
Мир
14.07.2018
Трамп обвинил Обаму в бездействии на фоне вмешательства РФ в выборы в США
На своей странице в Twitter Дональд Трамп написал, что администрация Барака Обамы никак не отреагировала на сообщения о вмешательстве РФ в предвыборную кампанию в США.
Мир
14.07.2018
Германия не будет увеличивать расходы на оборону
В ФРГ ответили отказом президенту США в его требовании резко увеличить расходы в рамках НАТО.