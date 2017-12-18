Если б я был девочкой: сеть возмутил стих в учебнике для третьеклассников

Источник: Апостроф

В сети активно обсуждают стих под названием "Если б я был девочкой" в учебнике для третьеклассников.

Соответствующий пост на своей странице в Facebook разместила Богдана Стельмах

"Наша девичья компания (сестренка, я и Маргаритка) в глубоком шоке..."Основы здоровья" в 3-м классе. О гендерно ориентированном образовании ничего не слышали", - написала она.

Стоит отметить, что пост Стельмах активно комментируют в сети.

"Вот тебе, доченька, бремя хозяюшки. А ты, сынок, иди, попрыгай и побегай. А еще потом удивляемся, где же мужики делись", "Кто эти учебники составляет?", "Составляет - то полбеды, а утверждает Минобразования", "А в 5 классе вы будете читать о отрубании головы", - пишут в интернете.