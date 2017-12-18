18.12.2017
Если б я был девочкой: сеть возмутил стих в учебнике для третьеклассников
Источник: Апостроф
В сети активно обсуждают стих под названием "Если б я был девочкой" в учебнике для третьеклассников.
Соответствующий пост на своей странице в Facebook разместила Богдана Стельмах
"Наша девичья компания (сестренка, я и Маргаритка) в глубоком шоке..."Основы здоровья" в 3-м классе. О гендерно ориентированном образовании ничего не слышали", - написала она.
Стоит отметить, что пост Стельмах активно комментируют в сети.
"Вот тебе, доченька, бремя хозяюшки. А ты, сынок, иди, попрыгай и побегай. А еще потом удивляемся, где же мужики делись", "Кто эти учебники составляет?", "Составляет - то полбеды, а утверждает Минобразования", "А в 5 классе вы будете читать о отрубании головы", - пишут в интернете.
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