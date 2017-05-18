Если суд признает факт геноцида, крымские татары смогут обращаться за возмещением ущерба, - прокуратура АР Крым

Источник: 112.ua

Прокуратура подписала сообщение о подозрении в преступлении депортации крымскотатарского народа из территории Крымской АССР для юридического признания преступления и возможности обращаться за возмещением ущерба для крымских татар. Об этом заявил начальник следственного управления прокуратуры Крыма Николай Мерет в комментарии телеканалу "112 Украина".

"В данном случае не идет речь, чтобы наказать этих людей, а речь идет лишь о том, чтобы доказать судебным решением, что в действительности был факт геноцида. В случае принятия судом такого решения будет установлено, что в действительности было совершено преступление, геноцид против крымскотатарского народа, это решение имеет юридическую основу. И в последующем граждане имеют право обращаться за возмещением ущерба. Важно в этом уголовном производстве получить конечное решение суда о признании переселения крымскотатарского народа преступлением", - заявил Мерет.

Мерет добавил, что на данный момент досудебное расследование ведется и устанавливаются иные лица, которые были причастны к совершению данного преступления.