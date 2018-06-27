ЕСПЧ объединил иски Киева против России в два дела

Источник: Корреспондент.net

Европейский суд по правам человека объединил четыре межгосударственные заявления Украины против Российской Федерации относительно Донбасса и Крыма в два большие дела. Об этом сообщил заместитель министра юстиции - Уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина на своей странице в Facebook в среду, 27 июня.

"Сегодня ЕСПЧ согласился с нашим ходатайством и объединил производство по межгосударственным заявлениям относительно нарушений ЕКПЧ (Европейская конвенция по правам человека) Россией в два больших производства: по Крыму и Донбассу. Так что вместо пяти дел Украины против РФ осталось три (заявление по вывозу детей из Донбасса в РФ осталась в самостоятельном производстве)", - написал он.

Лещина добавил, что этого решения украинская сторона ждала с октября 2016 года.