ЕСПЧ обратился к России по Сенцову

Источник: Корреспондент.net

Европейский суд по правам человека направил правительства России запрос с просьбой предоставить подробную информацию о состоянии здоровья украинского режиссера Олега Сенцова, который продолжает голодать в российской тюрьме. Об этом сообщил глава международной правозащитной группы Агора Павел Чиков в Telegram.

"Суд запросил у правительства России информацию о соблюдении в отношении заявителя требований статей 2, 3 и 5 Конвенции в связи с его голодовкой. По сути это означает, что власти обязаны не допустить смерти Сенцова (позитивные обязательства права на жизнь), но и не вправе использовать способы принудительного кормления (негативные обязательства по запрету пыток. Суд также просит представить детальную информацию о текущем состоянии здоровья Олега Сенцова вместе с медицинской документацией до 27 июня", - сообщил адвокат.

Также ЕСПЧ предложил Сенцову прекратить голодовку.

Кроме того, в суде напомнили, что делу Сенцова еще 8 июля 2014 года предоставлен приоритет.