ЕСПЧ ответил на обращение Минюста по Сенцову

Источник: Корреспондент.net

Европейский суд по правам человека ответил на представление правительства Украины о предоставлении Россией полной информации о состоянии здоровья украинского заключенного Олега Сенцова. Об этом во вторник, 26 июня, на своей странице в соцсети Facebook сообщил замминистра юстиции, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина.

Так, суд не дал прямого ответа на требование Кабмина Украины предоставить доступ к Сенцову для омбудсмена Людмилы Денисовой.

"Готовим дополнительное заявление для уточнения этого вопроса. Одновременно продолжаем подготовку общего межгосударственного заявления относительно всех украинских политических заключенных Кремля", - написал Лищина.

Он напомнил, что в заявлении от 22 июня правительство просило указаний ЕСПЧ для России с целью предоставления полной информации о состоянии здоровья Сенцова и предоставлении Денисовой доступа к нему.

"Суд отметил, что в ответ на аналогичную жалобу, поданную адвокатами Сенцова, дежурный судья принял решение сделать информационный запрос на основании правила 54 в РФ о состоянии здоровья Олега и дал срок до 27 июня для предоставления такой информации", - написал Лищина.

Он также сообщил, что ЕСПЧ присоединит заявление правительства к делу Сенцова. После коммуникации дела правительство Украины будет приглашено принять участие в деле в качестве третьего лица.

"Напомню, что данный пункт предусматривает, что "во всех делах, которые рассматривает Палата или Большая Палата, Высокие Договаривающиеся Стороны, гражданин, которой является заявителем, вправе представлять письменные замечания и принимать участие в слушаниях". Следовательно, Европейский суд считает Сенцова гражданином Украины", - резюмировал Лищина.