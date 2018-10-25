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25.10.2018

ЕСПЧ подтверил приговор за оскорбление пророка Мухаммеда

Источник: Корреспондент.net

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не удовлетворил жалобу гражданки Австрии, которую суд в Вене приговорил к денежному штрафу за сопоставление действий пророка Мухаммеда с педофилией. В этом случае не имеет место нарушение статьи 10 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (свобода выражения мнения), говорится в решении, опубликованном на сайте ЕСПЧ в четверг, 25 октября.

Австрийка Е.С. в 2009 году по поручению праворадикальной Австрийской партии свободыпровела два семинара на тему "Основы ислама". При этом, рассказывая об Аише, на которой пророк Мухаммед женился, когда та была еще ребенком, Е.С. задалась вопросом, можно ли это назвать педофилией.

Нарушение свободы вероисповедания

В августе 2010 года Генпрокуратура Вены обвинила Е.С. в разжигании религиозной вражды. В феврале 2011 года Земельный суд по уголовным делам в Вене частично оправдал австрийку, оставив обвинение в пренебрежении к религиозному учению. Е.С. обязали оплатить судебные расходы и штраф в размере 480 евро. Е.С. подала апелляцию на решение суда, но та была отклонена. Тогда австрийка обратилась в ЕСПЧ, заявив о нарушении свободы слова.

Австрийские суды основательно взвесили доводы Е.С. и стороны обвинения и пришли к выводу, что обвиняемая переступила границы объективного подхода, "стремясь напрямую очернить Мухаммеда" и нарушив тем самым свободу вероисповедания в Австрии, отмечается в решении ЕСПЧ.

В частности, Земельный суд в Вене указал на то, что браки с несовершеннолетними - это не то же самое, что педофилия, и в раннем средневековье они были "обычным явлением не только для ислама, но также широко распространены среди европейских правящих династий".

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