ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу Навального

Адвокат Навального Ольга Михайлова в интервью "Ведомостям" 22 ноября сообщила, что жалоба подана на нарушения, допущенные при повторном рассмотрении дела "Кировлеса". Навальный, в частности, пожаловался на нарушение ст.6 (право на справедливый суд), 7 (наказание исключительно на основании закона) и 18 (пределы использования ограничений в отношении прав) Конвенции по правам человека.

В жалобе, поданной Навальным, также говорится о том, что суд не исполнил предыдущее решение ЕСПЧ по делу "Кировлеса": при повторном рассмотрении дела суд не учел выводы ЕСПЧ, считает оппозиционер.

В 2017 году Ленинский районный суд Кирова повторно признал Алексея Навального виновным в хищении имущества "Кировлеса", а его партнера Петра Офицерова счел пособником преступления. Навальный был приговорен к 5 годам условно, Офицеров - к четырем. Кроме того, обоих обязали выплатить по 500 тысяч рублей штрафа. Приговор суда не позволяет Навальному участвовать в президентских выборах 2018 года. Политик неоднократно заявлял, что намерен добиться своей регистрации кандидатом.