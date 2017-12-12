Есть один сценарий завершения войны на Донбассе - западный эксперт

Источник: Апостроф

Французский политолог и публицист, автор книг об Украине и России ЛОРАН ШАМОНТЕН считает, что вооруженный конфликт на Донбассе будет заморожен в нынешнем виде еще на ближайшие несколько лет. Остановить же войну, по наиболее вероятному сценарию, смогут санкции против РФ.

Как будут дальше развиваться события на Донбассе

По-моему, сценарий наивысшей вероятности – просто застой. Конфликт на Донбассе будет продолжаться на низкой интенсивности еще, может быть, несколько лет – просто потому, что все находятся в тупике. Кто может что-то изменить там? Скорее всего, еще несколько лет мы будем находиться в этом тупике.

Думаю, поддержка западных стран останется на том же уровне.

Конечно, есть неопределенность относительно того, что может произойти в России. С одной стороны, для России опасно откровенно идти дальше, развивать конфликт против Украины и даже в других местах постсоветского пространства, опасно начинать новый конфликт или развивать уже существующие. Если учитывать эффект санкций, то, может, будут какие-то беспорядки в России. Людям тяжело будет это выносить дольше. Но когда это будет – неизвестно.

Что может положить конец конфликту на Востоке Украины

Скорее всего, конец этого конфликта может прийти только от влияния санкций. Есть, конечно, другие сценарии, только менее вероятные. Очень большой кризис в России, распад России тоже возможны, но не очень вероятны. К счастью, кстати, потому что это было бы большой проблемой для всех.