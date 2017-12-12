12.12.2017
Эстония получила ракеты Javelin на $33 млн
Источник: Корреспондент.net
Армия Эстония получила из США партию ракет переносного противотанкового комплекса Javelin на 33 млн долларов. Об этом сайт ERR.ee со ссылкой на пресс-службу Сил обороны Эстонии.
"На этот раз в Эстонию поставлены ракеты типа Block-1, которые превосходят поставлявшуюся ранее предыдущую модель по скорости и разрушительной силе", – говорится в сообщении.
Сделка была профинансирована из денег, которые США выделили на повышение обороноспособности Европы. Аналогичная поставка была осуществлена в марте 2016 года.
Комплексы Javelin были приняты на вооружение в эстонской армии с сентября 2015 года.
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