Эстония потратит на защиту границы с Россией 188 млн евро

На эти цели до 2026 года будут потрачены 188 млн евро. В качестве партнера министерство внутренних дел Эстонии привлекло европейскую пограничную службу Frontex.

Ранее правовая комиссия и специальная комиссия парламента по надзору за учреждениями безопасности изучили ход работ на пробном участке длиной в 3,5 км. По словам председателя специальной комиссии Райво Аэга, планируемые инвестиции должны создать условия, необходимые для сотрудничества между правоохранительными органами Эстонии, учреждениями безопасности и Силами обороны страны.

Длина границы Эстонии с Россией составляет свыше 330 километров. Проект ее оборудования, предварительная стоимость которого первоначально составляла 79 млн евро, был представлен в 2015 году.