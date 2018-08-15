В ООН призвали РФ немедленно освободить Сенцова

Источник: Корреспондент.net

В Организации Объединенных Наций призвали власти России немедленно освободить осужденного украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом в среду, 15 августа, сообщает пресс-служба Верховного комиссара ООН по правам человека.

"Эксперты ООН призвали российские власти немедленно и без всяких условий освободить Олега Сенцова, выражая серьезную обеспокоенность его физическим и моральным состоянием", - говорится в сообщении.

Также эксперты призвали Кремль обеспечить немедленное предоставление Сенцову необходимого медицинского лечения "на основе полного и сознательного согласия".

"Жизнь Сенцова находится перед неизбежной угрозой. Он объявил голодовку в знак протеста против результатов судебного процесса и осуждений, которые не соответствуют международным правам. Мы призываем российские власти освободить его без условий в срочном порядке", - сказали эксперты.

Отмечено, что в настоящее время эксперты ООН контактируют по этому поводу с российскими органами власти.