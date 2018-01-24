Это еще не последнее предупреждение: в Украине обратили внимание на угрозу для Порошенко

Источник: Апостроф

Заявление бывшего вице-президента США Джозефа Байдена о том, что власти Украины не выполнили своих обязательств по созданию антикоррупционного суда являются серьезным сигналом для украинских властей о необходимости реальной борьбы с коррупцией в стране.

Об этом рассказал политолог, эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Игорь Петренко.

"Потому это уже жесткая позиция, которую должен был донести Байден. Но, возможно, это еще не последнее предупреждение, поскольку Байден – бывший высокопоставленный чиновник США. А если об этом заговорят нынешние, то это уже будет последнее предупреждение. Пока это очень серьезная рекомендация на грани ультиматума со стороны как США, так и Евросоюза", - считает эксперт.

Запад желает увидеть создание в Украине антикоррупционного суда и получить гарантии выполнения обязательств.

"Для Запада это является огромным приоритетом и основой дальнейшего сотрудничества с Украиной, в том числе, выделения каких-то денег. Потому что без этого нет гарантий, что будут происходить качественные изменения в стране", - считает Петренко.

Также Запад желает получить рычаги влияния на украинскую власть, чтобы гарантировать соблюдение своих интересов.

"Важно подчеркнуть, что иметь возможность возбуждать уголовные дела (которая есть у НАБУ) – это хорошо. Но, как показала практика, пока это ни к чему не приводит. Все те, против кого были возбуждены дела, которые были переданы в суд – они пока на свободе, даже люди из ближайшего окружения президента. Поэтому антикоррупционный суд и должен быть создан для того, чтобы максимизировать влияние антикоррупционных органов и антикоррупционной инфраструктуры, которая создавалась нашими западными партнерами в Украине", - говорится в сообщении.