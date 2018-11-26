"Евробляхеры" разбили палатку у Roshen в Виннице

Источник: Корреспондент.net

В Виннице около 30 владельцев авто на польской и литовской регистрации, которые входят в объединение АвтоЕвроСила, в понедельник, 26 ноября, заполонили своими машинами стоянку около Второй кондитерской фабрики Roshen в Виннице. Об этом в понедельник, 26 ноября, пишут Винницкие новости.

Отмечается, что цель водителей - блокировать работу предприятия.

Активных действий по блокировке фабрики Roshen владельцы авто пока не предпринимают, ожидая подкрепления с других регионов. Они поставили несколько бочек с огнем и начали монтировать палатку.

В то же время в АвтоЕвроСила сообщили, что официально организация не имеет отношения к подобным акциям.

На место возможной акции протеста приехали правоохранительные органы.