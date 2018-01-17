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17.01.2018

"Евробляхи": как в Украине можно решить проблему по примеру Молдовы

Источник: Українські новини

Сайт "Сегодня" узнал, как решают проблему с транзитниками в Молдове и что предлагают сделать в Украине.

Что сделали в Молдове

В Молдове автомобили с иностранными номерами могут находиться полгода. Поэтому транзитникам не нужно пересекать границу каждые выходные. Это еще больше побуждало ввозить машины в страну без растаможки.

Чтобы решить проблему, в стране решили действовать методом кнута и пряника. С января 2017 года по март молдаванам разрешили растаможить автомобиль со скидкой на акциз в 70%. Единственное условие: в Молдову они должны быть завезены до 1 ноября 2016-го.

Затем "скидку" продлили до 31 июня.

Растаможка машины с двигателем три тысячи куб. см снизилась с 11 тысяч евро до 3300 евро. Чтобы оформить автомобиль с иностранными номерами, нужно было снять его с учета в той стране, откуда ее ввезли.

Право ввоза автомобиля на 180 дней сохранилось, но для этого нужно заплатить "виньетку". Это дорожный сбор, взимаемый с незарегистрированных в стране транспортных средств. Сейчас он стоит 180 евро на полгода.

Машину без виньетки эвакуируют на штраф-площадку и депортируют в страну регистрации. При этом расходы на перевозку машины ложатся на водителя – 15 евроцентов за каждый километр. Водителя определяют мгновенно – при покупке виньетки нужно указывать паспортные данные, идентификационный номер, номера автомобиля и электронную почту. Штраф за отсутствие виньетки – от 2272 до 9090 леев (от 3 822 до 15 289 гривен).

Что можно сделать в Украине

Нина Южанина, глава парламентского комитета по налоговой и таможенной политике, в интервью рассказала "Новому времени" свое видение решение проблемы с "евробляхами".

По ее словам, Украина также может ввести понижающие коэффициенты к ставкам акциза и другим налогам. Свои предложения депутат передала общественным активистам. При этом Южанина подчеркнула, что ни в коем случае нельзя предоставлять транзитникам амнистию или позволить растаможить машину за бесценок.

"Я думаю, что будет справедливо, если к действующей шкале ставок акцизного налога мы применим определенный коэффициент. Например, они заплатят 25-30% от установленной ставки акцизного налога. Но с учетом той шкалы, которая у нас сейчас есть по ставке акцизного налога в зависимости от возраста автомобиля", – рассказала парламентарий.

Также Южанина считает, что нужно запретить украинским гражданам въезжать в Украину на машине с иностранными номерами. Это должно быть доступно только для нерезидентов. По ее словам, такие ограничения действуют в Беларуси и Молдове.

Сейчас в Верховной Раде лежат несколько законопроектов, которые потенциально могут решить проблему.

Законопроект №5562 предлагает продлить льготные акцизы на ввоз в Украину подержанных автомобилей и снять ограничения по ввозу – один автомобиль на одного человека, машина должна отвечать нормам Евро-5, а также запрет на перепродажу авто в Украине на протяжении года.

В законопроекте № 5561 депутаты предлагают отменить требование Евро-5 к подержанным автомобилям. Это экологический стандарт, который запрещать ввозить в страну автомобили, произведенные раньше 2010 года. И собственники машин на еврономерах на могут растаможить автмобили, которые не соответствуют экостандарту. Вместо Евро-5 предлагается ввести обязательный техосмотр для б/у авто, которые ввозятся в Украину.

Последнее из предложений депутатов – разрешить украинцам первую регистрацию автомобилей, которые отвечают стандартам Евро-3 и Евро-4, на 10 лет. Законопроект №7457 депутаты зарегистрировали под Новый год.

Украинское законодательство и сейчас позволяет бороться с нелегальным авто

Адвокат по таможенному праву Ольга Николаенко отмечает, что в Украине законодательство позволяет бороться с нелегальными авто штрафами и конфискацией. Однако в стране слабо взаимодействуют таможенная служба и полиция.

"Полиция не может отследить, в каком режиме и на каких основаниях находится тот или иной автомобиль с иностранной регистрацией. Есть морально-этическая проблема: мы понимаем, что граждане могут и должны пользоваться дешевыми авто, а с другой стороны – есть международные обязательства и правовые нормы.  Поскольку государство заняло бездеятельную позицию – проблема наращивается, как снежный ком.  Уже сейчас собственники нерастаможенных авто требуют особых условий. По закону нужно составлять протоколы и изымать такие автомобили. Законодательно все урегулировано, но ничего не выполняется", – отмечает исполнительный директор объединения "Таможенные адвокаты".

Сегодня без регистрации ездить на машине с иностранными номерами украинцы могут пять дней в одной области и десять дней – при передвижении в нескольких областях. Иностранцу пользоваться нерастаможенной машиной можно не больше одного года.

Если автомобиль находится в стране одни сутки больше, чем положено таможенным кодексом, водителю грозит штраф в 85 гривен. Если же авто задержалось в стране от 1 до 10 суток – придется заплатить штраф в размере 3400 гривен, более 10 суток – 8500 гривен. Если автомобиль принадлежит иностранцу, а за рулем украинец – машину могут конфисковать. А машину украинца могут арестовать в том случае, если он откажется платить штраф.

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