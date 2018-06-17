Евродепутат Хармс заявила, что ее дезинформировали насчет законопроекта о равных правах

Источник: Українські новини

Депутат Европейского парламента, сопредседатель фракции "Зеленые/Европейский свободный альянс" Ребекка Хармс заявляет, что неизвестные дезинформировали ее о том, что Президент Петр Порошенко готовит законопроект о правах ЛГБТ, выдавая себя за главу Администрации Президента Игоря Райнина.

Об этом она сообщила в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Меня и мой офис систематически дезинформировали относительно проекта закона о правах ЛГБТ, используя сфабрикованный телефон и почту, представляясь в качестве главы Администрации Президента. Это был мой собственный опыт с продолжающейся дезинформационной войной. Я сожалею о проблемах и недопониманиях, которые повлек инцидент", - написала она.

При этом, по ее словам, данный инцидент не влияет на то, что сегодняшний марш в поддержку ЛГБТ в Киеве стал успехом для Украины и "шагом на пути к равенству гражданских прав украинцев".

Ранее в воскресенье Хармс сообщила после ЛГБТ-марша в Киеве, что ее проинформировали о готовящемся Порошенко законопроекте о равных правах.