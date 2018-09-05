Еврокомиссар: ЕС находится в смертельной опасности

Источник: Корреспондент.net

Проекту Евросоюз грозит "смертельная опасность" из-за стремления его оппонентов изнутри и извне к его ослаблению. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Гюнтер Эттингер.

"На мой взгляд, проект находится в смертельной опасности. Некоторые в Европе хотят его ослабить или даже уничтожить - Польша, Венгрия, Румыния, правительство Италии", - сказал Эттингер.

С другой стороны, внешними рисками для ЕС является автократы, которые используют торговые войны и агрессию, добавил Эттингер. При этом еврокомиссар упомянул о президенте России Владимира Путина, президенте Турции Реджепа Тайипе Эрдогане и “умных китайцах”.

Эттингер, являющийся влиятельным политиком правящей в Германии партии Христианско-демократический союз, критически высказался и в отношении собственного правительства. По его словам, Берлин не демонстрирует достаточного энтузиазма в отношении Европы, особенно когда дело доходит до бюджета.

Еврокомиссар отметил, что лидеры стран ЕС и Европарламент должны срочно принять следующий долгосрочный бюджет, чтобы доказать способность противостоять вызовам.