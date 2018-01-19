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19.01.2018

Еврокомиссар рассказал, какие страны могут стать членами ЕС к 2025 году

Источник: Українські новини

Сербия и Черногория - следующие страны, которые возможно присоединятся к Европейскому Союзу до 2025 года.

Об этом в интервью Reuters сообщил еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан.

Европейский Союз начинает дипломатические усилия по ускорению действий, которые присоединят шесть  стран западных Балкан (Албания, Босния, Косово, Македония, Черногория и Сербия) к ЕС.

"Мы установили 2025 год как ориентировочную дату для Сербии и Черногории, что не только реалистично, но и очень амбициозно", - добавил Хан.

Еврокомиссар также сообщил, что планирует посетить Сербию в феврале после обнародования официальной стратегии Еврокомиссии в отношении Балкан, а президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер посетит все шесть стран.

В следующем месяце Хан также отправится в Вашингтон, чтобы встретиться с представителями Госдепартамента США для обсуждения поддержки Балкан.

Также в мае этого года лидеры Европейского Союза проведут специальный Балканский саммит в Болгарии, которая до июня председательствует в ЕС.

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