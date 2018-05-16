Найти

16.05.2018

Еврокомиссия готова реактивировать закон о защите от санкций США

Источник: DW

Чтобы спасти соглашение о ядерной программе Ирана, Еврокомиссия может реактивировать принятое более 20 лет назад, но остававшееся невостребованным положение о защите от санкций США. "Если это станет необходимо, мы готовы", - заявил в среду, 16 мая, комиссар ЕС по внутренним делам и вопросам миграции Димитрис Аврамопулос после консультаций в брюссельском ведомстве.

С помощью так называемого "блокирующего постановления" европейским компаниям могут запретить выполнение американских санкций в отношении Ирана. Одновременно европейскому бизнесу могут возместить убытки, связанные с возобновлением этих санкций, отмечает агентство dpa. О возможности восстановления этой нормы и о других вопросах, связанных с выходом США из сделки с Ираном, пойдет речь на саммите Евросоюза вечером 16 мая в Софии.

Данная законодательная норма была принята в 1996 году в ходе конфликта вокруг американских санкций, введенных против Кубы, Ирана и Ливии. Однако она так и не была востребована, поскольку конфликт удалось уладить.

Решение Трампа

В начале мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций. Трамп обвинил Иран в пособничестве терроризму и стремлении продолжать разработку ядерного оружия. После выхода из соглашения США расширили санкции против Ирана.

Остальные участники соглашения раскритиковали решение Трампа и заявили, что намерены сохранить договоренности в силе. В то же время в иранском МИД заявили, что у европейских стран есть срок от 45 до 60 дней, чтобы предоставить гарантии по защите интересов Ирана и компенсации убытков, причиненных вследствие выхода США из сделки. Если же европейские участники сделки не сделают этого, Иран предупреждает о принятии "вынужденных решений".

 

 
Новости раздела
Мир
16.05.2018
НАТО осудила открытие Крымского моста
Нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины - так охарактеризовал Североатлантический альянс открытие моста через Керченский пролив.
Мир
16.05.2018
Туск хочет создать "европейский фронт" для спасения соглашения с Ираном
"С такими друзьями не нужно никаких врагов", - сказал Дональд Туск, комментируя политику Трампа. В Софии он встретился с лидерами стран ЕС, чтобы попытаться спасти ядерное соглашение с Тегераном, из которого вышли США.
Мир
16.05.2018
В 2017 году Германия потратила на беженцев более 20 млрд евро
Львиная доля расходов пошла на устранение причин появления беженцев в странах их исхода. В федеральные земли, на которые легла основная тяжесть в обеспечении беженцев, направлено более 6 млрд евро.
Мир
16.05.2018
РФ вмешалась в выборы США в пользу Трампа - сенат
Усилия России были широкими и осуществлены по приказу лично Путина с целью помочь Трампу и навредить Клинтон, заявили в сенате США.
Мир
15.05.2018
Немецкий суд не стал полностью запрещать сатиру на Эрдогана
Высший земельный суд в Гамбурге не удовлетворил апелляции ни сатирика Бёмермана, ни президента Турции Эрдогана. Части сатирического стихотворения остаются под запретом. Но другие части по-прежнему можно цитировать.
Мир
15.05.2018
Иран и Евросоюз пытаются спасти ядерное соглашение
Глава МИД Ирана и верховный дипломат ЕС встретились в Брюсселе. Цель - сохранить ядерное соглашение, несмотря на выход из него США. Пока стороны выражают оптимизм.
Мир
15.05.2018
КНДР отменила встречу с Южной Кореей
Пхеньян недоволен совместными маневрами вооруженных сил Южной Кореи и США. КНДР отменила встречу с представителями Сеула и грозит срывом переговоров Ким Чен Ына с Трампом.
Мир
15.05.2018
Израиль заявил о высылке турецкого консула из Иерусалима
Турецкому дипломату было предложено вернуться из Иерусалима в Турцию на некоторый период времени для проведения консультаций.
Мир
15.05.2018
Сами себя накажут. В России придумали контрсанкции
Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект о противодействии американским санкциям. Еще в Думе решили ввести ответственность за исполнение санкций иностранных государств на территории России.
Мир
15.05.2018
В Европе рекордно подорожал уголь
Уголь с поставкой в следующем году пробил психологическую отметку и во вторник превысил планку 90 долларов за тонну. В последний месяц уголь только набирает в цене.
Мир
14.05.2018
Главой правительства Каталонии избран Жоаким Торра
Главой Каталонии со второй попытки избран сторонник сепаратизма Жоаким Торра, которого поддерживают партия Пучдемона "Вместе за Каталонию" и "Левые республиканцы Каталонии".
Мир
14.05.2018
Россия и Армения намерены расширить сотрудничество
В Сочи состоялась первая встреча Владимира Путина и нового "народного" премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Мир
14.05.2018
Грабитель получил три пули от мамы школьницы
Преступник напал с оружием на группу детей и их родителей, собравшихся под школой по случаю Дня матери. Получив три пули от одной из матерей, он скончался в больнице.
Мир
14.05.2018
В Госдепе опровергли расширение полномочий Волкера
Информация о расширении мандата специального представителя Государственного департамента США по делам Украины Курту Волкеру не соответствует действительности, заявили в Госдепе.
Мир
13.05.2018
В Москве прошла акция "За свободный интернет"
Участники митинга "За свободный интернет" выступили против ограничения доступа к интернет-ресурсам и потребовали отставки главы Роскомнадзора Александра Жарова.
Мир
13.05.2018
Министр экономики ФРГ прибыл с визитом в Киев
В первый день Петер Альтмайер провел встречу с представителями немецкого бизнеса в Украине. На понедельник запланированы переговоры с премьером Украины Владимиром Гройсманом.
Мир
13.05.2018
США могут ввести санкции против компаний из Европы
Советник Дональда Трампа предположил, что страны Европы "поймут, что в их интересах в конечном счете согласиться" с позицией США по ядерной сделке с Ираном.
Мир
13.05.2018
Евровидение 2019 пройдет в Иерусалиме
Представительница Израиля Нетта Барзилай стала победительницей Евровидения 2018, которое проходило в Лиссабоне (Португалия).
Мир
13.05.2018
Книга о Трампе: боится отравления, спит один
Подробности из книги независимого американского журналиста Майкла Волфа "Огонь и ярость. В Белом доме Трампа" — о главных слухах и скандалах в Белом доме в течение первого года Дональда Трампа на должности президента США.
Мир
13.05.2018
США могут ввести санкции против компаний из Европы
Советник Дональда Трампа предположил, что страны Европы "поймут, что в их интересах в конечном счете согласиться" с позицией США по ядерной сделке с Ираном.
Мир
12.05.2018
Участники акции протеста в Тбилиси требуют отставки премьера Грузии
Массовая акция протеста началась в Тбилиси в связи с прошедшим накануне антинаркотическим рейдом в двух ночных клубах. Посетили клубов заявили, что полиция применяла к ним силу.
Мир
12.05.2018
Парламент Каталонии вновь не смог избрать главу правительства
Кандидат на пост главы регионального правительства Каталонии не смог заручиться поддержкой абсолютного большинства депутатов. Однако у Кима Торры высокие шансы на успех в ходе второго голосования.
Мир
12.05.2018
Тысячи поляков вышли на акцию протеста против правительства
Поводом для проведения в Варшаве "Марша за свободу" стала национал-консервативная политика правительства Польши. Орагнизаторы насчитали 50 участников протестной акции.
Мир
12.05.2018
Названа главная фаворитка Евровидения-2018
Ею стала певица из Кипра Элени Фурейра, которая выступает с песней Fuego, которая феерически выступила в первом полуфинале.
НАТО осудила открытие Крымского моста | В Гааге возбудили дело о теракте против Boeing рейса MH17