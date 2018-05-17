Еврокомиссия подаст в суд на Германию из-за загрязнения воздуха
Источник: DW
Еврокомиссия подаст в суд Евросоюза иск против Германии и еще пяти стран за несоблюдение ими норм загрязнения воздуха. Об этом в четверг, 17 мая, сообщил комиссар ЕС по вопросам экологии и рыбной ловли Кармену Велла. Помимо ФРГ, ответчиками выступят Великобритания, Франция, Италия, Венгрия и Румыния.
Согласно правовой системе ЕС, страны должны "обладать функционирующей и действенной системой санкций, чтобы удержать автопроизводителей от нарушения действующих правил", считает Еврокомиссия. 27 февраля Федеральный административный суд в Лейпциге постановил, что власти немецких городов вправе по своему усмотрению вводить запреты на движение по особенно загазованным улицам для дизельных машин.
Сейчас примерно в 70 городах Германии нормы загрязнений периодически нарушаются. Особенно неблагоприятна ситуация в Мюнхене, Штутгарте и Кёльне. К числу проблемных городов относятся также Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Эссен, Франкфурт-на-Майне, Майнц, Мангейм, Нюрнберг и Гамбург.