Еврокомиссия подаст в суд на Германию из-за загрязнения воздуха

Загрязнение воздуха в Германии выражается в основном в повышенном содержании в воздухе оксидов азота, содержащихся в выхлопных газах дизельных двигателей, на оживленных улицах больших городов. Еврокомиссия обвиняет немецкие власти в слишком мягком отношении к производителям дизельных двигателей, которые на улицах городов выделяют больше вредных веществ, нежели было показано в ходе тестов.

Согласно правовой системе ЕС, страны должны "обладать функционирующей и действенной системой санкций, чтобы удержать автопроизводителей от нарушения действующих правил", считает Еврокомиссия. 27 февраля Федеральный административный суд в Лейпциге постановил, что власти немецких городов вправе по своему усмотрению вводить запреты на движение по особенно загазованным улицам для дизельных машин.

Сейчас примерно в 70 городах Германии нормы загрязнений периодически нарушаются. Особенно неблагоприятна ситуация в Мюнхене, Штутгарте и Кёльне. К числу проблемных городов относятся также Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Эссен, Франкфурт-на-Майне, Майнц, Мангейм, Нюрнберг и Гамбург.