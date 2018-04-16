Еврокомиссия предлагает квадрилог с "Газпромом" и украинской стороной

В частности, Шефчович от лица Еврокомиссии выразил благодарность канцлеру ФРГ Ангеле Меркель (Angela Merkel) за ее позицию относительно строительства газопровода "Северный поток-2". Так, по итогам встречи с Петром Порошенко канцлер заявила, что реализация проекта возможна лишь при условии, что Украина продолжит играть роль страны-транзитера при поставках российского газа в Европу. В свою очередь, еврокомиссар подчеркнул, что украинцы даже в самых сложных условиях не прерывали поставки газа и, таким образом, страна зарекомендовала себя в качестве надежного транзитера.

Суверенитет Украины и надежное энергоснабжение

По словам Мароша Шефчовича, на данный момент одной из приоритетных задач должна быть работа над сохранением транзита газа через Украину. В то же время он отметил, что наилучшим шагом было бы организовать четырехстороннюю встречу на высшем уровне, темой которой стал бы транзит газа в Европу. "Она смогла бы мотивировать всех нас - украинцев, россиян, Еврокомиссию - на начало интенсивной работы над решением этих задач", - заявил Шефчович.

В свою очередь Петер Альтмайер подчеркнул, что в формате переговоров следует обсудить оба аспекта: с одной стороны, инфраструктурные возможности "Северного потока-2", с другой - обеспечение защиты интересов Украины. "Наша цель состоит в том, чтобы государства ЕС, конечно, и в будущем могли гарантировать суверенитет Украины, но это включает в себя и надежное и эффективное энергоснабжение", - заявил министр экономики.