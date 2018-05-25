Еврокомиссия предложила посредничество по "Северному потоку-2"

Источник: DW

Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине посреднические услуги в споре вокруг строительства нового газопровода "Северный поток-2". Целью является заключение детального соглашения о продолжении транзита российского газа через территорию Украины после 2019 года, заявил зампредседателя ЕК Марош Шевчович в пятницу, 25 мая, в Брюсселе.

По его словам, Германия активно содействует согласованию такой трехсторонней встречи. Уже 28 мая Шефчович планирует обсудить с Россией возможную дату проведения переговоров. Украина опасается, что лишится миллиардных платежей за транзит газа после запуска Северного потока-2", который свяжет напрямую Россию и Германию.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, в ходе конференции в Брюсселе, вновь призвал остановить проект строительства нового газопровода. Москва использует "новый вид оружия в гибридной войне" и пытается шантажировать Украину, сказал он. Представители Польши и США также резко раскритиковали "Северный поток-2".

Марош Шефчович признал, что у ЕК нет инструментов, которые позволили бы остановить реализацию проекта "Северный поток-2". В то же время он сообщил, что Еврокомиссия намерена в рамках газовой директивы разъяснить, что такие газопроводы находятся под юрисдикцией ЕС. Эта директива может быть принята министрами энергетики стран ЕС уже в июне, отметил заместитель председателя Европейской комиссии.