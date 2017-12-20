Еврокомиссия выдвинула Украине 6 требований в рамках визовой либерализации

Источник: 112.ua

Европейская комиссия отметила, что Украина продолжает выполнять критерии визовой либерализации, однако обратила внимание на проведение антикоррупционной реформы. Об этом говорится в отчете о выполнении требований визовой либерализации странами Западных Балкан и Восточного партнерства.

В документе указано, что устойчивость реформы остается проблемой, в частности эффективность функционирования Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"Поддержка и укрепление независимости, а также эффективное функционирование НАБУ, САП и НАПК должно быть ключевым приоритетом. Последними изменениями были введение ограничения сроков проведения досудебных расследований, а также публичное раскрытие секретных расследований НАБУ в конце ноября. Генеральная прокуратура серьезно подорвала способность НАБУ эффективно проводить расследования и общественное доверие к антикоррупционным институтам", - говорится в тексте документа.

Помимо этого, вызывает озабоченность отсутствие судебных решений по делам, подпадающим под юрисдикцию НАБУ и САП. В Европейской комиссии считают, что создание Антикоррупционного суда в полном соответствии с критериями Венецианской комиссии устранит эти недостатки.

Также в отчете дипломаты отметили, что недавний инцидент с обыском у Натальи Корчак подрывает авторитет учреждения и его способности доставлять результаты.

В связи с этим Европейская комиссия дает Украине несколько рекомендаций. В частности предлагается обеспечить независимость, эффективность и устойчивость борьбы с коррупцией путем создания Антикоррупционного суда; вместе с этим обеспечить и усилить независимость НАБУ и САП, а также восстановить доверие к НАПК и создать эффективную систему проверки деклараций.

Кроме того, рекомендации касаются и других сфер. Украине предлагается активизировать усилия по борьбе с организованной преступностью, в том числе путем выделения достаточных ресурсов на Национальную полицию Украины; усилить сотрудничество с институтами ЕС для предотвращения рисков нерегулярной миграции и усилить информационные кампании, разъясняющие обязанности и права гражданам Украины в рамках безвизового режима.