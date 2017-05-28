Европа больше не может зависеть от США и Британии, - Меркель

Источник: Українські новини

Европа больше не может быть "полностью зависимой" от США и Великобритании после Brexit и избрания Дональда Трампа президентом США.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает "Русская служба Би-би-си".

По словам Меркель, она хочет дружественных отношений с обеими странами, однако, по ее мнению, Европа теперь должна сама бороться за свое будущее.

Канцлер сделала это заявление после того, как на саммите G7 не удалось прийти к консенсусу по вопросу о заключенном в 2015 году в Париже договоре об изменении климата. Меркель назвала эти переговоры очень трудными.

"Времена, когда мы могли полностью полагаться на других, уходят. Я почувствовала это на себе в последние несколько дней", - сказала Меркель на предвыборном митинге в Мюнхене.

Ангела Меркель также сказала, что сейчас приоритетом для Берлина стали отношения с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном.