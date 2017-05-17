Европа и США призвали Киев провести гей-парад

Источник: КорреспонденТ.net

15 послов стран ЕС, а также Британии и США призывали полицию и власти Киева поддержать и защитить проведение Марша равенства в Киеве.

Об этом сказано в совместном заявлении послов Австрии, Бельгии, Канады, Дании, ЕС, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Великобритании и США.



"Тема нынешнего Марша равенства, который планируется на 18 июня 2017 года в Киеве - "Страна для всех!". После мирного проведения мероприятий прошлогоднего КиевПрайд и нынешнего песенного конкурса "Евровидение", лозунгом которого было "Уважайте разнообразие", мы призываем всех воспользоваться этим успешным опытом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дипломатическая сообщество планирует наблюдать за маршем и присоединиться.

В то же время послы подчеркнули, что международное сообщество продолжает выражать опасения по поводу безопасности представителей ЛГБТ в Украине, хотя и признает "существенный прогресс на пути признания и защиты прав человека".