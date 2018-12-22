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22.12.2018

Европа надела желтый жилет. Протесты лихорадят ЕС

Источник: Корреспондент.net

Во Франции в шестой раз началась акция протеста "желтых жилетов", которые выходят на улицу каждую субботу, начиная с 17 ноября. Накануе желтые жилеты надели протестующие в Португалии. До этого подобные демонстрации начались в Бельгии и Венгрии.

Недовольство широких народных масс достигло критического уровня. Некоторые исследователи полагают, что движение "желтых жилетов" открывает новую страницу в истории Запада и всего мира. 

 

Радикальные призывы во Франции

Очередная протестная суббота во Франции ознаменовалась десятой жертвой. 22 декабря, на юге страны близ города Перпиньян автомобиль врезался в грузовик на перекрестке, который перекрыли протестующие в желтых жилетах. В результате погиб 36-летний водитель автомобиля.

Всего в результате массовых протестов во Франции пострадали 1048 полицейских и 1843 протестующих.

Протестное движение "желтых жилетов" постепенно теряет популярность из-за более жестких требований демонстрантов и на акции выходят все меньше людей. При этом опросы показывают, что 70 процентов французов все еще согласны с манифестами "жилетов", но продолжения акций поддерживают не более 54 процентов.

Самые радикальные манифестанты предлагают блокировать границы Франции и приступить к совместным действиям с единомышленниками из соседних стран. Другие хотят заключить перемирие на время рождественских праздников.

Так, в открытых телевизионных дебатах одна из основательниц движения Присцилла Людоски призвала устроить акции протеста на границах с Бельгией, Германией и Испанией, чтобы "ни один грузовик не пересек границу".

22 декабря в Париже вышли около двух тысяч человек, 79 из которых оказались задержаны. Около полудня по местному времени полиция задержала одного из организаторов протестов - Эрика Друэ за организацию незаконной демонстрации на общественной дороге и ношении оружия.

В Венгрии рабские законы

12 декабря многотысячные протесты начались в Венгрии в связи с принятием нового трудового законодательства, которое называют "законом о рабстве".

Протесты, которые полиция разгоняла слезоточивым газом и арестами, для Венгрии стали самыми массовыми за последние несколько лет.

По новому трудовому законодательству, венгерские компании могут ежегодно требовать от сотрудников до 400 часов (ранее было 250 часов) сверхурочной работы и при этом на три года задерживать оплату за эту переработку (ранее было один год).

Правительство Венгрии настаивает на том, что реформа труда пойдет на пользу как работникам, так и компаниям, которым необходимо восполнить дефицит рабочей силы. Профсоюзы называют его "законом о рабстве".

Протестующие также в целом недовольны политикой правонационального правительства Венгрии и авторитарным стилем правления Орбана. Подробно в материале "Рабский закон". Тысячи венгров вышли на протесты.

21 декабря на улицы Будапешта вышли около пяти тысяч протестующих против трудового законодательства.

Португалия может подтвердить потенциал восстания

21 декабря в португальской столице Лиссабоне прошла акция протеста в желтых жилетах. Несколько сотен человек требовали снижения налогов, а также ужесточения миграционного контроля. Они также вступают в потасовки с полицией.

Ккатализатором возмущения в Португалии стал местный каменщик - владелец престижного BMW, который был недоволен снижением скоростного режима, пишут СМИ.

Однако независимо от причины, как отмечает европейская редакция американской газеты Politico, в Португалии есть немало поводов к протесту. У власти в стране находится левое правительство под руководством Соцпартии, которое ранее снизило часть налогового бремени.


 

Однако многие португальцы выражают недовольство нелегальной миграцией в стране. Португалия в последние годы переживает нашествие нелегальных мигрантов из стран Африки, которые работают на сборе урожая и других малопрестижных работах.

Опросы показали, что 27 процентов португальцев готовы голосовать за партию, которая будет выступать за ужесточение миграционного законодательства.

Politico отмечает, что, если "желтые жилеты" в Португалии смогут увеличить протестный потенциал, то это вообще "подтвердит международный потенциал восстания".

 

Бельгия против миграционного пакта ООН

В политической столице Евросоюза Брюсселе продолжаются многотысячные акции протеста против подписания бельгийскими властями миграционного пакта ООН.

СМИ пишут, что протестные марши организовали крайне правые фламандские партии, которые опасаются нового наплыва мигрантов в Бельгию.

Пакт ООН призван сделать процесс миграции проще и безопаснее, прописав единые стандарты безопасной и упорядоченной миграции. Документ не является юридически обязывающим. Но если государство начнет его реализовывать, то беженцам попасть в страну и осесть в ней станет значительно проще

Протестующие закидывали камнями здание Еврокомиссии и полицейских. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и водомет.


 
 
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