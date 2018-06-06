Найти

06.06.2018

Европа снова дружит с РФ? Обзор западной прессы

Источник: Корреспондент.net

Отравленные недалеко от Лондона бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь пришли в себя. Новые торговые пошлины США больно бьют по европейцам, и, как пишет западная пресса, толкает Европу в объятия Путина.

На этом фоне президент России приехал в Австрию – традиционно лояльную к Кремлю страну, которая даже отказалась высылать из своей страны российских послов, когда это делали все страны ЕС, в ответ на отравление Скрипалей.

Что думают о возможной нормализации отношений ЕС и России в западных медиа, проанализировал Корреспондент.net

Ссора Трампа и Европы

Из-за новых торговых пошлин США Дональд Трамп поссорился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Еще до недавнего времени, казалось, своим ключевым союзником. Совсем недавно Макрон и Трамп вместе сажали дерево на лужайке перед Белым Домом. Но то дерево долго не прожило, уже скоро его убрали. Тоже самое случилось и в дружбе Трампа и Макрона.

Макрон сравнил с колбасами телефонные разговоры с американским президентом Дональдом Трампом и другими лидерам: лучше не знать их содержание.

"Как говорил Бисмарк, если объяснять людям, как делается колбаса, навряд ли они продолжат ее есть. Поэтому я предпочитаю, чтобы люди видели готовое блюдо, но я не уверен, что комментарии с кухни помогут в готовке еды или ее потреблении", – отметил Макрон.

Макрон позвонил в Белый дом. И пользуясь, как ему казалось, доверительными отношениями, попытался поговорить откровенно. В основном, о торговых пошлинах, которые Трамп вводит на товары из Евросоюза - в частности, на алюминий и сталь. Но Трамп рассвирепел. Сразу несколько сотрудников Белого дома сообщили CNN - только лишь заслышав критику, Трамп вышел из себя. Отношения теперь испорчены. Причем не только с Макроном, но и с остальными европейскими лидерами.

Шанс для Путина

На этом фоне Владимир Путин приехал в Австрию, почувствовав невообразимую всего несколько месяцев назад возможность перестроить отношения с Евросоюзом, пишет The New York Times.

И неважно, что недавно Путин фактически был изгоем в Европе, отмечают журналисты: теперь он преподносит себя Европе как надежного друга и торгового партнера, в отличие от Трампа, который рассматривает своих ближайших союзников как стратегических и экономических конкурентов.

Прежде Путина часто сбрасывали со счетов, считая скорее тактиком и оппортунистом, но он все больше кажется великим стратегом на фоне того, как Трамп резко отклонил требования Европы по поводу того, что ЕС считает незаконными и односторонними тарифами на сталь и алюминий, пишут авторы статьи.

"Популистские, русофильские партии находятся во власти в Греции, Венгрии, Италии и Австрии. Перспектива достижения непосредственной цели Путина - отмены экономических санкций ЕС - внезапно оказалась в зоне досягаемости, даже без компромисса по Украине", - говорится в статье.

После аннексии Крыма Россию исключили из "Большой восьмерки", теперь же внутренние разногласия Запада, вероятно, позабавят Путина.

Путинский фронт

У Австрии всегда были тесные связи с Москвой. Недавно молодой канцлер Себастьян Курц отказался высылать российских дипломатов после отравления Сергея Скрипаля и его дочери. Курц состоит в коалиции с крайне правой Австрийской партией свободы (FPÖ), которая в 2016 году подписала соглашение о партнерстве с "Единой Россией" и призвала к отмене санкций, передают журналисты.

Крайне правая итальянская "Лига", тоже теперь вошедшая в правительство, в прошлом году подписала аналогичное соглашение. Во вторник новый премьер Италии Джузеппе Конте заявил в Сенате, что пришло время для "открытости в отношении России", и призвал снять санкции.

Путиным восторгается французский ультраправый "Национальный фронт", левопопулистское правительство Греции, а также крайне правая оппозиционная партия "Альтернатива для Германии". "По данным западных спецслужб, есть сильные подозрения, что все эти партии получают российское финансирование", - говорится в статье.

"Но не только европейские популисты желают более теплых отношений с Россией, - продолжает The New York Times - На прошлой неделе президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал покончить с демонизацией России". Ангела Меркель и Эммануэль Макрон приезжали в Россию в конце мая, чтобы обсудить спасение ядерной сделки с Ираном. Вместе с тем Меркель и Макрон отметили больные места в отношениях с Москвой: в их числе - войны в Украине и Сирии.

Тем не менее Россия осознает тот факт, что Трамп неожиданно предоставил ей удобный случай. Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил: "Я внимательно слежу за развитием ситуации, и когда политической воли будет достаточно (а я вижу эту тенденцию), то ЕС, возможно, примет необходимое решение о смене своего курса".

Путин активизируется

"В нормальной обстановке такие визиты - нечто рутинное, но в момент, когда отношения между Россией и ЕС переживают охлаждение, решение Вены учтиво принять Путина потрясает, тем более, что оно принято прямо перед тем, как Австрия в июле станет председателем ЕС", - комментирует визит Путина в Вену обозреватель американского издания Politico Мэттью Карнитшниг. "Путин с удвоенной энергией старается улучшить отношения с Европой на фоне трений, спровоцированных недавним отравления бывшего российского разведчика и его дочери в Великобритании, войной на Украине и поддержкой режима Асада в Сирии", - говорится в статье.

По словам автора, руководство Австрии стремится снова сделать свою страну "мостом" между Востоком и Западом, а Путин "жаждет добиться смягчения санкций, наложенных на Россию ввиду ее вылазки на Украину, и считает Австрию союзником".

Канцлер Австрии Себастьян Курц воздержался от каких-либо обещаний насчет санкций, но публично заявил, что планирует воспользоваться председательством Австрии в ЕС ради улучшения отношений с Россией. "Коммерческие отношения Австрии с Россией сильно пострадали из-за санкций, и деловые круги добиваются, чтобы правительство потребовало отмены ограничений", - сообщает издание.

Санкции под угрозой?

Вена с почестями принимает российского президента, и если визит Путина в 2014 году, вскоре после аннексии Крыма, был чем-то экстраординарным, то ныне Австрия не особое явление внутри ЕС. Трамп слишком перегибает палку, и это подталкивает Европу к Москве. Австрия Себастьяна Курца, конечно, на стороне Запада, но приверженность "диалогу" с Россией выстояла перед лицом бесчисленных проступков Кремля, пишет Neue Zuercher Zeitung.

В интервью изданию Oesterreich вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что пришло время положить конец "злосчастным" санкциям против Москвы и встать на курс нормализации отношений. Высказывания Штрахе значимы в связи с тем, что Австрийская партия свободы, будучи частью коалиционного правительства, сможет заблокировать продление действия санкций, намеченное на конец июля.

В коалиционном соглашении обозначена цель постепенной отмены антироссийских санкций в ответ на реализацию Москвой Минских соглашений, но Вена все-таки ожидает общеевропейского решения. "Австрийское вето в этой связи маловероятно", - пишет автор статьи.

В объятиях Путина

Штрафные пошлины против ЕС, санкции против Ирана и России: не перегибают ли США палку? - задается вопросом Die Welt. Это может привести к тому, что Европа пойдет на сближение с Москвой - расширяющееся сотрудничество в экономической сфере лишь подтверждает это предположение.

"Ощущение того, что администрация Трампа слишком перегибает палку, появляется в Европе в первую очередь в связи с действиями по Ирану. Европейцы забеспокоились уже после того, как Трамп под давлением Конгресса 2 августа 2017 года подписал новый санкционный пакет CAATS, и стало понятно, что США могут ввести санкции против европейских компаний, если те будут вести бизнес с попавшими под санкции российскими фирмами", - говорится в статье.

"А после того, как 6 апреля последовали увесистые санкции против двух ведущих российских олигархов (...), и в Брюсселе, и в Москве окончательно поняли: США способны на все. Никто не знает, кто будет следующим", - пишет автор.

"После того, как в результате обоюдных санкций, последовавших за аннексией Крыма, объемы торговли заметно сократились, в прошлом году, как сообщает российское таможенное ведомство, товарооборот между Германией и Россией вырос на 22,8% - до 50 млрд долларов, а за период с января по март 2018 года - еще на 22%", - говорится в статье.

По сообщениям Deutsche Bundesbank объем прямых инвестиций из Германии составил 1,6 млрд евро.

"Связи с Россией укрепляет не только Германия, - отмечают журналисты. - Многие европейские страны и компании за последние месяцы заключили разнообразные соглашения о торговле и сотрудничестве с Россией". Как стало известно из информированных источников, более интенсивной стала и коммуникация внутри возглавляемого Россией Евразийского экономического союза.

В Москве "множатся слухи о том, что Вашингтон действительно планирует ввести санкции против европейских участников проекта по строительству "Северного потока-2" (в том числе Wintershall) - особенно на фоне того, что США не прочь поставлять европейцам собственный газ".

Европа пытается усидеть на двух стульях, а США добиваются определенной дистанции между Европой и Россией. Москва же, напротив, радуется разногласиям между Брюсселем и Вашингтоном и отлично понимает при этом, что европейцам нелегко даются перипетии с Путиным".

Как сказал в беседе с изданием генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Франк Шауфф, "Россия в идеале представляет себе ситуацию так: европейцы стремятся к независимости, ощущая давление со стороны США, и это толкает их на пересмотр отношения к России".

Если бы США очень сильно боялись того, что Европа пойдет на сотрудничество с Россией, тогда "санкционный закон (от августа 2017 года) был бы самым неправильным шагом, который можно было бы сделать. Он вбивает клин между Европой и США, Россия выступает в качестве предлога. Это приведет к большей самостоятельности Европы и, возможно, к более быстрому согласию с Россией", - замечал в конце 2017 года в интервью Die Welt президент Американской торговой палаты Алексей Родзянко. Через полгода после интервью тенденция указывает именно в этом направлении.

 

Новости раздела
Мир
05.06.2018
Обвиняемый в изнасиловании Вайнштейн в суде заявил о своей невиновности
Вайнштейн отрицает все обвинения
Мир
05.06.2018
Как русский язык в Молдавии может потерять свой статус
Конституционный суд Молдавии признал устаревшим закон, закрепляющий за русским языком статус языка межнационального общения. У экспертов разные взгляды на пути решения языковой проблемы.
Мир
05.06.2018
Определена самая популярная страна в Instagram
Лидировала в рейтинге Исландия, которая признана в настоящее время самой фотографируемой в соцсети.
Мир
05.06.2018
Ахметов увеличил состояние на четверть - Bloomberg
Ринат Ахметов оказался единственным украинцем, попавшим в топ-500 самых богатых людей мира.
Мир
05.06.2018
У Трампа назвали место встречи с Ким Чен Ыном
Местом сингапурского саммита между президентом США и лидером Северной Кореи станет остров Сентоса.
Мир
03.06.2018
Кипрские банки закроют счета офшорных компаний
По данным Forbes, Кипр намерен продолжить борьбу с отмыванием доходов через местную финансовую систему. Центробанк страны разослал банкам циркуляр с требованием закрыть счета офшорных компаний.
Мир
03.06.2018
Асад собирается поехать в КНДР
Государственная пресса Северной Кореи пишет, что Башар Асад заявил о желании посетить КНДР и встретиться с Ким Чен Ыном. Он восхитился мудростью его руководства.
Мир
03.06.2018
Трамп считает справедливыми новые пошлины США
Американский лидер выступает за честную торговлю на равных условиях со всеми странами мира.
Мир
02.06.2018
Президент Эстонии требует называть ситуацию в Донбассе войной
По словам Кальюлайд, на международном уровне применительно к Грузии и Украине зачастую используются эвфемизмы, такие как "административная граница" или "замороженный конфликт".
Мир
02.06.2018
Новое правительство Каталонии приведено к присяге
Жоаким Торра вступил в должность главы Каталонии. Новое правительство автономного региона нацелено на независимость в форме республики и призывает Мадрид к диалогу.
Мир
02.06.2018
Во многих странах мира прошли акции в поддержку Сенцова
На демонстрации в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, объявившего голодовку 20 дней назад, вышли жители Киева, Москвы и десятков других городов в разных странах мира.
Мир
02.06.2018
Эстония потратит на защиту границы с Россией 188 млн евро
Создание инфраструктуры и оборудование систем технического наблюдения на границе Эстонии с Россией обойдутся в 188 млн евро до 2026 года. Эстония планирует начать работы в 2019 году.
Мир
02.06.2018
НАТО не намерена создавать спецподразделения оперативного развертывания
В НАТО обсуждают меры повышения операционной готовности сил альянса. Однако речь не идет о создании специальных подразделений оперативного развертывания.
Мир
01.06.2018
В Тбилиси возобновилась акция протеста "против несправедливости"
Митингующие заявили, что считают недостаточным уход со своего поста Главного прокурора Грузии и продолжают требовать отставки правительства и досрочных парламентских выборов.
Мир
01.06.2018
Песни Нобелевского лауреата Боба Дилана зазвучали на украинском языке
Две книги лауреат Нобелевской премии по литературе Боба Дилана "Назавжди будь молодим" и "Якби не ти" вышли в украинском переводе благодаря культовому украинскому переводчику и музыканту Виктору Морозову.
Мир
01.06.2018
Суд в Германии частично отклонил иск против "Северного потока-2"
Судьи решили не приостанавливать строительство газопровода "Северного потока-2" у побережья Германии. Решение по иску экологов суд примет в ходе его рассмотрения по существу.
Мир
01.06.2018
СМИ узнали содержание письма Ким Чен Ына Трампу
По данным СМИ, в письме выражается заинтересованность северокорейского лидера во встрече, но нет никакой конкретики.
Мир
31.05.2018
Госсекретарь США и экс-глава разведки КНДР встретились для подготовки саммита
Ким Ён Чхоль - самый высокопоставленный северокорейский функционер, который посетил Соединенные Штаты за минувшие 18 лет.
Мир
31.05.2018
ЕС подаст жалобу в ВТО и введет ответные пошлины на товары из США
ЕС подаст жалобу в ВТО и введет ответные пошлины на товары из США
Мир
30.05.2018
Закон о контрсанкциях одобрен в Совете Федерации
Под контрсанкции может подпасть российская компания с любой долей иностранного участия. Путин сможет запретить сотрудничество с недружественными странами и организациями, а также принимать "иные меры".
Мир
30.05.2018
Суд отказал удовлетворить иск Саакашвили к МВД Украины
Политик требовал признать незаконным и недействительным приказ МВД, которым было отменено решение об оформлении приобретенного им гражданства Украины.
Мир
30.05.2018
РФ готова сохранить транзит газа через Украину
Наряду с Северным потоком-2 в России готовы сохранить транзит газа через территорию Украины.
Мир
30.05.2018
Лавров и Помпео поговорили об Украине и Сирии
Главы внешнеполитических ведомств США и России также обсудили нормализацию взаимодействия между странами.
Мир
29.05.2018
Грузия разрывает дипломатические отношения с Сирией
МИД Грузии объявил о запуске процедур по разрыву дипотношений после признания Сирией независимости самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии.
Мир
29.05.2018
Саакашвили пытается добиться санкций против Порошенко
Экс-президент Грузии ведет переговоры с нидерландскими политиками относительно введения персональных санкций против президента Украины, главы МВД, генпрокурора и руководства БПП.
Мир
29.05.2018
Штайнмайер назвал главные угрозы будущему Украины
Германия готова продолжать вместе с европейскими партнерами помогать Украине укреплять собственную политическую дееспособность и расширять экономические возможности.
Мир
28.05.2018
ЕС продлил на год санкции в отношении властей Сирии
К санкциям относятся эмбарго на поставки нефти, запрет на инвестиции и замораживание активов центрального банка Сирии на территории ЕС. Продлены также индивидуальные меры против сирийских политиков.
Мир
28.05.2018
Суд в Москве заочно арестовал украинского нардепа
В России против депутата Верховной Рады от Народного фронта Антона Геращенко возбуждено дело по статье о публичных призывах к терроризму.
Мир
28.05.2018
США решили не вводить новые санкции против КНДР
Соединенные Штаты были готовы объявить о новых санкциях против КНДР уже во вторник, 29 мая, однако отказались от таких мер на неопределенный срок.
Мир
28.05.2018
В НАТО отреагировали на конфликт Венгрии и Украины
Йенс Столтенберг заявляет, что находится в постоянном контакте с Венгрией и Украиной по спору относительно украинского закона о языках.
Мир
28.05.2018
Во Львове полностью сгорела маршрутка
Водитель сначала сам пытался потушить пожар. Однако пламя очень быстро распространилось на весь автобус.
Мир
28.05.2018
Президенты призвали Польшу и Украину к единению
Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Александр Квасьневский и Бронислав Коморовский подписали совместное заявление.
Мир
27.05.2018
В Испании прошли массовые протесты против корриды
Десятки тысяч человек требовали запретить бой быков в Испании. В 2013 году коррида была внесена в список Национального наследия страны.
Мир
27.05.2018
Юрист Трампа счел назначение спецпрокурора по РФ незаконным
По словам Рудольфа Джулиани, следствие по делу о возможных связях Трампа с Кремлем никогда "не должно было быть начато".
Мир
27.05.2018
В Италии провалилась попытка сформировать правительство
Кандидат на пост премьера Италии Конте вернул мандат президенту Серджо Маттарелле.
Мир
27.05.2018
Делегация США прибыла в Северную Корею - СМИ
Возглавил американскую делегацию бывший посол США в Южной Корее Сун Ким. Его в срочном порядке вызвали из Филиппин, где он сейчас возглавляет американское посольство.
Мир
26.05.2018
В Ливии свыше ста человек бежали из нелегального лагеря для беженцев
В ливийских лагерях для нелегальных мигрантов, условия в которых схожи с тюремными, содержатся тысячи человек. Беженцы зачастую подвергаются там пыткам и издевательствам.
Мир
26.05.2018
Ирландцы проголосовали за легализацию абортов
За отмену запрета на аборты высказались 66 процентов участников референдума в Ирландии. За легализацию прерывания беременности проголосовали в основном молодые люди.
Мир
26.05.2018
Во Франции прошли демонстрации противников реформ Макрона
По мнению демонстрантов, французский президент проводит политику в пользу состоятельных граждан. В акциях приняло участие несколько десятков тысяч человек.
Мир
26.05.2018
РФ подписала договор о прокладке "Турецкого потока" до границ ЕС
Строящаяся нитка газопровода "Турецкого потока" предназначена для энергоснабжения Южной и Юго-Восточной Европы.
Мир
26.05.2018
В ОБСЕ осудили санкции против РИА Новости-Украина
Власти страны не должны применять подобные меры против иностранных средств массовой информации, отметили в организации.
Мир
26.05.2018
Морган Фримен отверг обвинения в домогательствах
80-летний голливудский актер Морган Фримен отреагировал на обвинения в домогательствах, которые против него выдвинули восемь женщин.
Мир
26.05.2018
США начали подготовку встречи Трампа и Ким Чен Ына
В Белом доме сообщили, что в Сингапур отправляется команда дипломатов для подготовки саммита США и КНДР.
Мир
25.05.2018
Разыскиваемый Интерполом иностранец хотел под видом фаната ЛЧ пробраться в Украину
В отношении данного иностранца произошло срабатывание базы данных Интерпола
Мир
25.05.2018
Вышла официальная песня ЧМ-2018: ее исполняют Уилл Смит, Ники Джем и Эра Истрефи
Представлена официальная песня чемпионата мира по футболу 2018 года
Мир
25.05.2018
Еврокомиссия предложила посредничество по "Северному потоку-2"
Брюссель желает помочь России и Украине заключить соглашение о газовом транзите через украинскую территорию после 2019 года. Украина опасается лишиться миллиардных платежей за транзит.
Мир
25.05.2018
Путин и Макрон призвали к порядку в международных отношениях
Нарушение правил стало нормой, заявил президент России на Петербургском экономическом форуме. Его французский коллега призвал Россию к "коллективной игре", опирающейся на "ценности доверия".
Мир
25.05.2018
Меган Маркл получила собственный герб
Хранителем Меган Маркл, герцогини Сассекской, стала певчая птица с раскрытыми крыльями и клювом.
Обвиняемый в изнасиловании Вайнштейн в суде заявил о своей невиновности | В Италии утвержден кабинет, выступающий за отмену санкций против РФ