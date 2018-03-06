Европарламент: Для РФ газ – инструмент давления
Источник: Корреспондент.net
Российские власти использует поставки природного газа как инструмент политического давления на Украину. Об этом говорится в распространенном во вторник, 6 марта, совместном заявлении председателя комитета по международным делам Европарламента Дэвида Макаллистера и главы делегации ЕП к комитету парламентской ассоциации Украина-ЕС Дариушу Розати.
"Мы глубоко обеспокоены решением Газпрома от 1 марта 2018 года прекратить поставки уже оплаченного газа в Украину, а также дальнейшим намерением Газпрома расторгнуть контракт с Нафтогазом. Это является очередным подтверждением использования поставки газа как политического инструмента давления со стороны РФ, что может оказать негативное влияние на энергетическую безопасность ЕС", – отметили в Европарламенте.
"Эти последние события подтвердили еще большую важность совершенствования энергетической безопасности ЕС и немедленного сокращения зависимости от нефти и газа, поставляемых авторитарными режимами, и избавление от такой зависимости в среднесрочной перспективе", – отметили в Европарламенте.