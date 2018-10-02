Европарламент отказался выделить 70 млн евро Турции

Предназначавшаяся для Анкары сумма была зарезервирована в бюджете ЕС в качестве помощи Турции как кандидату на членство в ЕС для поддержки реформ в этой стране. Предоставление подобной помощи зависит от выполнения связанных с ней условий - существенного прогресса в становлении правового государства, в области демократии, свободы СМИ и защиты прав человека. В апреле Еврокомиссия пришла к заключению, что Турция в данных сферах "значительно отдаляется от Европейского Союза".

Деньги будут перенаправлены на программу соседства

Теперь эти деньги будут перенаправлены в программу Европейской политики соседства, которая создана с целью укрепления сотрудничества и поддержки реформ в странах, расположенных к востоку и к югу от ЕС.

При этом ЕС не изменил решение о выплатах Турции, предназначенных для содержания находящихся в этой стране сирийских беженцев. В июне Брюссель утвердил предоставление на эти цели очередной суммы в размере 3 миллиардов евро. Ранее уже была предоставлена аналогичная сумма.

Между тем в Турции в последние месяцы сложилась тяжелая финансовая ситуация. В стране наблюдается высокий уровень инфляции и резкое падение курса национальной валюты.