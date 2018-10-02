Европарламент отказался выделить 70 млн евро Турции
Источник: DW
В связи с авторитарной политикой Анкары Европейский парламент отменил предоставление Турции финансовой помощи в размере 70 миллионов евро. За соответствующее предложение во вторник, 2 октября, в Страсбурге проголосовали 544 депутата, 28 были против, еще 74 воздержались.
Деньги будут перенаправлены на программу соседства
Теперь эти деньги будут перенаправлены в программу Европейской политики соседства, которая создана с целью укрепления сотрудничества и поддержки реформ в странах, расположенных к востоку и к югу от ЕС.
При этом ЕС не изменил решение о выплатах Турции, предназначенных для содержания находящихся в этой стране сирийских беженцев. В июне Брюссель утвердил предоставление на эти цели очередной суммы в размере 3 миллиардов евро. Ранее уже была предоставлена аналогичная сумма.
Между тем в Турции в последние месяцы сложилась тяжелая финансовая ситуация. В стране наблюдается высокий уровень инфляции и резкое падение курса национальной валюты.