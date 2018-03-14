Европарламент предостерег Лондон от демпинга после "Брекзита"

Эти требования касаются, в частности, "честной и основанной на правилах конкуренции", государственных субсидий, а также социального права и прав наемных работников.

Вместе с тем Европейский парламент требует от членов ЕС значительно повысить взносы в общий бюджет. В следующем семилетнем бюджете верхняя граница выплат должна быть установлена на уровне 1,3 процента от ВВП страны-члена. Это на 30 процентов больше нынешнего показателя (1 процент ВВП).

Нынешний бюджет Евросоюза действует до конца 2020 года. После этого Брюссель должен будет обходиться без денег одного из важнейших плательщиков - Великобритании. Бюджетная дыра, которая образуется после "Брекзита", может составить до 14 млрд евро.