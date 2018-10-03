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03.10.2018

Европарламент ужесточил предельные нормы автомобильных выхлопов к 2030 году

Источник: DW

Европейский парламент поддержал решение снизить предельно допустимые нормы выбросов CO₂ новыми автомобилями на 40 процентов до 2030 года в сравнении с 2020 годом. Депутаты проголосовали за подготовленный Еврокомиссией проект соответствующего распоряжения на заседании в Страсбурге в среду, 3 октября.

Тем самым Европарламент поставил еще более жесткие рамки, чем Еврокомиссия, предлагавшая снижение предельных норм автомобильных выхлопов на 30 процентов. Позицию комиссии ЕС поддержала и Германия. Теперь парламенту и комиссии предстоит провести переговоры на данную тему со странами Евросоюза.  

Тем не менее сторонники более решительных мер по защите земного климата довольны решением парламента. "Это успех во всех отношениях", - заявил эксперт по вопросам транспорта социал-демократической фракции, депутат из Германии Измаил Эртуг (Ismail Ertug). По его словам, решение направлено на защиту климата, но вместе с тем не угрожает рабочим местам и производству в Европе.

Средний показатель сейчас - 118,5 г CO₂ на один километр

При этом речь идет о снижении на 40 процентов среднего показателя автомобильных выхлопов в Европе. Для каждого автоконцерна в зависимости от величины производимых им автомобилей будет утверждено значение, которого ему необходимо будет достичь. В настоящее время средний показатель по ЕС составляет 118,5 г CO₂ на один километр пробега. Целью до 2021 года является достижение значения в 95 г CO₂ на километр.

Таким образом автомобилестроители будут вынуждены производить больше машин с альтернативными двигателями, выбрасывающими в атмосферу лишь незначительное количество углекислого газа или совсем не совершающих выхлопов CO₂.

Прежде чем распоряжение вступит в сиу, Европарламент должен достичь соглашения со странами - членами ЕС.

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