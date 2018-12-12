Европарламент выступил против Северного потока-2

Источник: Корреспондент.net

Европарламент выступил за прекращение реализации проекта газопровода Северный поток-2. Об этом говорится в принятой в среду, 12 декабря, резолюции по докладу О реализации Договора об ассоциации ЕС – Украина.

Отмечается, что 433 европарламентария проголосовали "за", 105 – "против", воздержались 30 депутатов.