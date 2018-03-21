Европарламент зовет Цукерберга для объяснений

Источник: Корреспондент.net

Основателя соцсети Facebook Марка Цукерберга ждут в Европарламенте с объяснениями по делу о злоупотреблении персональными данными. Об этом во вторник, 20 марта, сообщил президент Европейского парламента Антонио Таяни в Twitter.

"Мы пригласили Марка Цукерберга в Европейский парламент. Facebook должен прояснить перед представителями 500 миллионов европейцев, что персональные данные не используются для манипулирования демократией", - написал он.

Речь идет о скандале с британской аналитической компанией Cambridge Anatytica, которая злоупотребляла большими объемами данных, полученными через Facebook, чтобы помочь политикам победить на выборах. В частности, речь идет об избирательной кампании президента США Дональда Трампа и Brexit-кампании.