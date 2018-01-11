Европейцы считают, что основная задача ЕС - противостоять терроризму

Источник: DW

Жители стран - членов Евросоюза считают, что основной приоритет политики ЕС - противостоять террористической угрозе. Такое мнение респонденты высказывают вне зависимости от того, являются ли они противниками или сторонниками глобализации. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые немецкий фонд Bertelsmann Stiftung выложил в открытый доступ в четверг, 11 января.

Так, из исследования следует, что 44 процента европейцев воспринимают глобализацию как угрозу, тогда как 56 процентов видят в ней дополнительный шанс для развития. При этом по 25 процентов участников из обеих групп возлагает на европейское сообщество задачу по ограждению населения от террористических атак, считая ее первостепенной. Второй по значимости (около 19 и 20 процентов соответственно) оказалась проблема регулирования миграции. Порядка 17 и 16 процентов полагают, что основная функция Евросоюза - защита гражданских прав и свобод, еще по 13 уверены, что приоритет должен быть отдан поддержанию мира. При этом, как следует из цифр, на позиции респондентов практически не оказывала влияние их приверженность глобализации или восприятие ее как угрозы.

В декабре 2017 года главы МИД 25 стран-членов ЕС официально запустили проект европейского сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Речь идет, в частности, о создании новых образцов вооружений и оборудования (например, общей платформы для БМП и БТР) и повышении операционной готовности (например, формирование европейского медицинского командования). Каждый из проектов ведет одна страна, участвовать в нем будут лишь те из 25 государств, которые сами того пожелают.