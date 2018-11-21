Европейский суд усилил права беженцев на получение социальной помощи

Это постановление было принято по иску беженца из австрийской федеральной земли Верхняя Австрия, который счел несправедливым земельное предписание о том, что беженцам с временным видом на жительство следует выплачивать лишь минимальную социальную помощь. Суд пришел к выводу, что такая практика несовместима с законами ЕС.

Постановление Европейского суда не имеет никаких последствий для Германии, где все признанные беженцы, независимо от срока действия вида на жительство, получают точно такие же пособия, как и граждане ФРГ.

Представитель Федерального ведомства по миграции и беженцам (BAMF) подчеркнул, что "в отношении всех лиц, получивших статус беженцев, действуют одинаковые правовые основания и последствия".