Европейский суд вынесет решение о правах британцев после "Брекзита"

В частности, суд в Амстердаме усомнился, что выход Великобритании из Евросоюза автоматически ведет к потере британцами гражданства ЕС. Предъявители иска требуют от правительства Нидерландов гарантий соблюдения их прав как граждан ЕС. Помимо прочего, они отметили, что до сих пор имели право на свободное передвижение и трудоустройство в странах-членах Евросоюза. Однако истцы опасаются, что в связи с "Брекзитом" им придется покинуть Нидерланды.

Права британцев в ЕС – самый спорный вопрос "Брекзита"

Юридическое заключение Европейского суда может иметь масштабные последствия для приблизительно 1,2 млн британцев, проживающих за пределами Великобритании на территории Евросоюза. Вопрос о правах граждан ЕС, проживающих в Соединенном Королевстве, а также британцев, проживающих в странах ЕС, считается одним из наиболее спорных в дискуссии о "Брекзите".

Ранее Совет Европейского Союза передал Еврокомиссии (ЕК) полномочия начать с Великобританией переговоры о "Брекзите". Брюсселю предстоит договориться с Лондоном о детальных условиях переходного периода, который наступит после официального выхода Соединенного Королевства из состава Европейского Союза 29 марта 2019 года.