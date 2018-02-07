Европейский суд вынесет решение о правах британцев после "Брекзита"
Источник: DW
Суд в Амстердаме в среду, 7 февраля, уполномочил Европейский суд рассмотреть иск о правах граждан Великобритании в связи с "Брекзитом". Суду в Люксембурге предстоит вынести юридическое заключение в связи с жалобой пяти британцев, проживающих в Нидерландах.
Права британцев в ЕС – самый спорный вопрос "Брекзита"
Юридическое заключение Европейского суда может иметь масштабные последствия для приблизительно 1,2 млн британцев, проживающих за пределами Великобритании на территории Евросоюза. Вопрос о правах граждан ЕС, проживающих в Соединенном Королевстве, а также британцев, проживающих в странах ЕС, считается одним из наиболее спорных в дискуссии о "Брекзите".
Ранее Совет Европейского Союза передал Еврокомиссии (ЕК) полномочия начать с Великобританией переговоры о "Брекзите". Брюсселю предстоит договориться с Лондоном о детальных условиях переходного периода, который наступит после официального выхода Соединенного Королевства из состава Европейского Союза 29 марта 2019 года.