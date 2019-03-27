Евросоюз готов отложить Brexit на год - СМИ

Источник: Корреспондент.net

Брюссель может предложить Британии отсрочку Brexit до 31 марта 2020 года, если премьер-министру Терезе Мэй не удастся ратифицировать сделку с ЕС.

Отмечается, что предложение о переносе выхода Великобритании из европейского блока и ранее содержалось во внутренних документах Евросоюза, однако Тереза Мэй сама не озвучила возможность такого сценария. Такой перенос даты сможет гарантировать то, что у британского правительства не будет возможности "вмешиваться в долгосрочные планы ЕС, включая вопросы, связанные с бюджетом".

"Это защитило бы нашу работу в течение этого года и, по сути, позволило бы нам вернуться к ней в начале следующего года", - приводит издание слова брюссельского чиновника.

При этом он отметил, что "предоставление более длительного срока, чем этот, может привести к злоупотреблениям со стороны Великобритании".

"Мы видели, как сторонники Brexit пытались остаться и создавать проблемы. Так что такой срок - это не плохая идея", - сказал представитель ЕС.

Ранее премьер-министр Тереза Мэй пообещала уйти в отставку в случае одобрения Палатой общин заключенного ею с Брюсселем соглашения об условиях выхода Британии из ЕС.