Найти

30.11.2017

Евросоюз и страны Африки эвакуируют из Ливии 3 800 беженцев

Источник: DW

Евросоюз и страны Африки договорились об эвакуации 3 800 беженцев из расположенного в Ливии лагеря. Это решение стало результатом двухдневного саммита ЕС - Африка, который завершился в столице Кот-д'Ивуара Абиджане в четверг, 30 ноября.

Как подчеркнул глава Комиссии Африканского союза (АС) Мусса Факи Махамат, возвращению на родину подлежат мигранты, проживающие "в нечеловеческих условиях" в лагере недалеко от ливийской столицы Триполи. По его словам, среди них есть женщины и дети, при этом большинство беженцев родом из западной Африки, передает информагентство AFP.

Председатель АС Альфа Конде в свою очередь отметил, что Африка не только ожидает помощи "извне", но и действует самостоятельно. В частности, марокканские власти предоставят самолеты для эвакуации беженцев. "Но мы попросили, чтобы Европейский Союз поддержал усилия Марокко", - приводит слова Конде агентство epd.

Рабочая группа ООН, ЕС и АС

Возвращение беженцев в их родные страны пройдет в рамках деятельности рабочей группы, созданной совместно ЕС, АС и ООН. Организации планируют, с одной стороны, оказывать помощь мигрантам в добровольном возвращении на родину, а с другой стороны - содействовать переселению в безопасные государства тех, кто нуждается в международной защите.

В саммите ЕС - Африка приняли участие представители 28 стран ЕС, 55 африканских государств, а также ООН.

Новости раздела
Мир
30.11.2017
Политтехнолог: Собчак - это не программа, это большой микрофон и большой усилитель
Консультант предвыборного штаба кандидата в президенты РФ Ксении Собчак Виталий Шкляров в интервью DW рассказал, на какую аудиторию рассчитывает его кандидат и зачем голосовать за того, кто не хочет стать президентом.
Мир
30.11.2017
Глава МИД ФРГ обсудил в США ввод миротворцев ООН в Донбасс
"Голубые каски" могли бы проследить за соблюдением перемирия и отводом тяжелых вооружений на востоке Украины, считает Зигмар Габриэль. Он отметил "очень значительные" расхождения с Москвой в вопросе организации миссии.
Мир
30.11.2017
В Грузии декриминализовали марихуану
Конституционный суд Грузии декриминализировал марихуану
Мир
30.11.2017
Кремлю готовят двойной удар: частная разведка США назвала главную угрозу
Новые санкции не смогут "добить" российскую экономику, но повлияют на политику
Мир
30.11.2017
В Лондоне возле рождественской ярмарки взорвался автомобиль
О пострадавших пока не сообщается
Мир
29.11.2017
Макрон призвал РФ и Китай ввести санкции против КНДР
Франция рассчитывает на Россию и Китай в деле ужесточения санкций против Северной Кореи.
Мир
29.11.2017
Ни туда, ни сюда: в России пояснили, почему Путина сложно выдворить с Донбасса
Уход российских войск с Донбасса должен для Путина выглядеть, как имиджевая победа
Мир
29.11.2017
ООН, ЕС и Африканский союз помогут беженцам в Ливии
Новая рабочая группа должна внести вклад в совместные усилия "по разрушению сетей нелегальных перевозчиков и криминальных структур, развитию и стабилизации стран исхода беженцев".
Мир
29.11.2017
Немецкая премия будущего вручена создателям робота
Ученые из Ганновера и Мюнхена разработала проект экономически эффективного, гибкого и интуитивно управляемого робота. В борьбе за престижный приз они обошли два медицинских проекта.
Мир
29.11.2017
В Польше половину всех мигрантов составляют украинцы, - замглавы Гданьска
По словам Белавського, украинских граждан пытаются интегрировать в польское общество
Мир
29.11.2017
РФ винит Беларусь в поставках украинского сыра
Украинская продукция ввозилась в РФ под видом товаров из Македонии, Сан-Марино и Ирана.
Мир
28.11.2017
Жириновский на росТВ дал неожиданную оценку Порошенко
Жириновский сделал интересное высказывание насчет Порошенко
Мир
28.11.2017
Политики Каталонии согласились с властью Мадрида в регионе, но будут отстаивать право на автономию
Политики Каталонии будут защищать право на автономию путем диалога и переговоров.
Мир
28.11.2017
КНДР запустила очередную ракету
Военные сообщили о новых испытаниях баллистической ракеты.
Мир
27.11.2017
Китай инвестирует миллиарды долларов в Восточную Европу
Премьер Госсовета КНР пообещал выделить 3 млрд долларов на проекты в 16 государствах Центральной и Восточной Европы. Финансирование будет осуществляться в рамках инвестиционной стратегии Пекина - новый "Шелковый путь".
Мир
27.11.2017
Возвращение РФ в ПАСЕ сейчас противоречит международному праву, - МИД
В апреле 2014 года ПАСЕ приостановила право голоса российской делегации из-за аннексии
Мир
27.11.2017
Принц Гарри и Меган Маркл объявили о помолвке, свадьба состоится весной 2018 года
Точная дата торжества будет объявлена позже
Мир
27.11.2017
Трамп хочет, чтобы Украина восстановила свою целостность – Волкер
В администрации президента США многие хотят завершения войны на Донбассе.
Мир
26.11.2017
Иран пригрозил Европе нарастить дальность полета ракет
Радиус поражения иранских ракет не превышает 2 тыс. километров. Тегеран может нарастить его, если почувствует угрозу со стороны Европы, заявил бригадный генерал.
Мир
26.11.2017
В Черное море вошел эсминец ВМС США с крылатыми ракетами на борту: опубликованы фото
Ракетный эсминец США вошел в Черное море
Мир
26.11.2017
"Напрасное ожидание": В аэропортах ряда стран прошли акции в поддержку украинских политзаключенных
Сегодня свой День рождения отмечает незаконно арестованный в России Александр Кольченко
Мир
26.11.2017
Великобритания отказалась признавать Голодомор в Украине геноцидом
Специальные парламентские слушания в Лондоне прошли 7 ноября
Мир
26.11.2017
В Совете Европы допустили отмену санкций против РФ
Выход России из ЕС станет для Европы шагом назад, заявил генсек Совета Европы.
Мир
26.11.2017
На детском Евровидении-2017 победила россиянка
Представительница Украины заняла седьмое место.
Политтехнолог: Собчак - это не программа, это большой микрофон и большой усилитель | Как средство от сорняков отравило жизнь Ангеле Меркель