Евросоюз и страны Африки эвакуируют из Ливии 3 800 беженцев

Источник: DW

Евросоюз и страны Африки договорились об эвакуации 3 800 беженцев из расположенного в Ливии лагеря. Это решение стало результатом двухдневного саммита ЕС - Африка, который завершился в столице Кот-д'Ивуара Абиджане в четверг, 30 ноября.

Как подчеркнул глава Комиссии Африканского союза (АС) Мусса Факи Махамат, возвращению на родину подлежат мигранты, проживающие "в нечеловеческих условиях" в лагере недалеко от ливийской столицы Триполи. По его словам, среди них есть женщины и дети, при этом большинство беженцев родом из западной Африки, передает информагентство AFP.

Председатель АС Альфа Конде в свою очередь отметил, что Африка не только ожидает помощи "извне", но и действует самостоятельно. В частности, марокканские власти предоставят самолеты для эвакуации беженцев. "Но мы попросили, чтобы Европейский Союз поддержал усилия Марокко", - приводит слова Конде агентство epd.

Рабочая группа ООН, ЕС и АС

Возвращение беженцев в их родные страны пройдет в рамках деятельности рабочей группы, созданной совместно ЕС, АС и ООН. Организации планируют, с одной стороны, оказывать помощь мигрантам в добровольном возвращении на родину, а с другой стороны - содействовать переселению в безопасные государства тех, кто нуждается в международной защите.

В саммите ЕС - Африка приняли участие представители 28 стран ЕС, 55 африканских государств, а также ООН.