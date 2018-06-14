Евросоюз может дать Украине еще миллиард евро

Источник: Корреспондент.net

Еврокомиссия предлагает выделить 22 миллиардов евро на европейскую политику соседства на 2021-2027 годы. Об этом в четверг, 14 июня, сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

По его словам, обычно эти средства делят в пропорции 2/3 для южноевропейских стран и 1/3 для восточноевропейских.

"Это означает около 1 млрд евро в год для Украины, Грузии, Беларуси, Армении, Азербайджана и Молдовы", - добавил журналист.