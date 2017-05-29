Евросоюз на год продлил санкции против Сирии

Источник: КорреспонденТ.net

Евросоюз продлил санкции против правительства Сирии на один год. Ограничения расширились на троих сирийских министра. Об этом сообщается на сайте Европейского совета.

"Совет 29 мая 2017 года продлил ограничительные меры ЕС против сирийского режима до 1 июня 2018 года", – говорится в заявлении и отмечается, что в санкционный список ЕС добавлены три министра сирийского правительства.

В документе указано, что решение о санкциях соответствует стратегии ЕС по Сирии. Ограничения против сирийского режима и его сторонников будут сохраняться до тех пор, пока продолжаются репрессии в отношении гражданского населения.

В настоящее время в санкционном списке Евросоюза находится 240 человек и 67 юридических лиц из Сирии.