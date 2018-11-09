Евросоюз не признает "выборы" в "ЛДНР" - Хан

Источник: Корреспондент.net

Комиссар ЕС по европейской политике соседства Йоханнес Хан заявил, что Евросоюз не признает результаты незаконных "выборов" на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Он отметил, что "выборы" в "ЛДНР" не будут способствовать решению конфликта.

"Мы преданы Минскому процессу. Мы уважаем все, что идет в его русле, но с точки зрения Минского процесса эти выборы не будут способствовать решению проблемы. Поэтому мы не признаем эти выборы", - сказал он.