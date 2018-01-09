Евросоюз расширил санкции против Северной Кореи

Источник: 112.ua

Европейский союз расширил санкции против руководства Северной Кореи, включив в санкционный список еще 16 граждан страны, а также Министерство народных вооруженных сил. Информация об этом решении опубликована на официальном сайте Европейского совета.

"Решение о расширении санкций принято в рамках выполнения резолюции Совета безопасности ООН о новых санкциях против режима Ким Чен Ына, принятой 22 декабря", - указывают авторы сообщения.

Активы всех включенных в санкционный список лиц будут заморожены на территории ЕС, а им самим будет запрещен въезд на территорию Евросоюза.

В настоящее время список включает 79 физических лиц и 54 организации в соответствии с требованиями Совбеза ООН. Еще 41 человек и 10 организаций были дополнительно включены в них по инициативе властей Евросоюза.