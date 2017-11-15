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15.11.2017

Евросоюз рекомендует Украине ускорить реформы

Источник: Корреспондент.net

Европейская служба внешней деятельности и Европейская комиссия подготовила доклад, в котором проанализировала процесс реформ в Украине и пришла к выводу, что его необходимо ускорить.

"В докладе подчеркивается, что Украина продолжает осуществление ряда реформ, определенных в Повестке дня ассоциации в 2017 году, с рядом значительных успехов. Прогресс в других сферах был более сдержанным, для осуществления реальных изменений для украинского народа необходима ускоренная реализация", - говорится в сообщении.

В свою очередь высокий представитель ЕС Могерини отметила, что со времени, когда был обнародован предварительный доклад, "мы видели ряд долгожданных достижений".

"Наше Соглашение об ассоциации вступило в силу, а гражданам Украины был предоставлен безвизовый режим для краткосрочного пребывания в Шенгенской зоне. Теперь мы ожидаем, что внедрение реформ будет ускорено, чтобы граждане Украины могли в полной мере воспользоваться преимуществами нашего партнерства. Украина может рассчитывать на неизменную поддержку Европейского Союза для того, чтобы сделать это возможным", - сказала она.

В свою очередь европейский комиссар Йоханнес Хан отметил, что в ЕС "убеждены в фундаментальной приверженности украинского президента, правительства и Верховной Рады глубинным реформам в стране".

По мнению Хана, сейчас время является критическим, и "мы настаиваем на определенных условиях".

"Но мы знаем, насколько Украина уже изменилась, достигнув за последние три года больше, чем за несколько десятилетий до этого, и при очень тяжелых обстоятельствах. Европейский Союз будет с Украиной", - заверил он.

 

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