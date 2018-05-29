29.05.2018
Евросоюз согласовал выделение 1 млрд евро Украине
Источник: DW
Комитет постоянных представителей стран ЕС одобрил соглашение с Европарламентом о новом пакете макрофинансовой помощи для Украины. Как указывается в сообщении пресс-службы Евросоюза, опубликованном во вторник, 29 мая, размер пакета составит 1 млрд евро. По оценкам экспертов, эта сумма покроет "потребности Украины в финансировании в течение двух с половиной лет".
В сообщении также отмечается, что указанные средства направляются на поддержку экономической стабилизации и программу структурных реформ, дополняя финансовые ресурсы, предоставляемые Международным валютным фондом и другими донорами. При этом дальнейшая финансовая помощь от ЕС будет обусловлена как прогрессом в области предотвращения коррупции, так и тем, насколько Украина будет уважать демократические механизмы и верховенство закона и гарантировать соблюдение прав человека.
Это третий транш европейской макрофинансовой помощи для Украины. В 2014 году ЕС пообещал выделить Киеву 1,6 млрд евро и 1,8 млрд евро в 2015 году, из которых Украина получила 2,81 млрд евро. Платеж размером 600 млн евро был отменен в январе 2018 года из-за неполного соблюдения установленных условий, напоминает пресс-служба ЕС.
Новости раздела
Украина
29.05.2018
Убийство Бабченко: в полиции назвали первую версию
В журналиста выстрелили когда он выходил из квартиры за хлебом, сообщил Антон Геращенко. Правоохранители на данный момент проверяют прилегающую территорию и место преступления.
Украина
29.05.2018
МВФ оценил дефицит финансирования Украины
До 2020 года Украине необходимо дополнительно привлеч 4,5 миллиардов долларов, считают в фонде.
Украина
29.05.2018
Украина резко поднялась в "индексе паспортов"
За год Украина поднялась в рейтинге больше всех других стран. На данный момент украинцы могут без виз путешествовать в 128 стран мира.
Украина
29.05.2018
В Киеве убили Аркадия Бабченко
Раненого мужчину обнаружила в квартире его жена. Она вызвала скорую, однако довезти журналиста до больницы врачам не удалось, он умер по дороге.
Украина
29.05.2018
Украинцам хватает только прокормить семью и не оставить ее на улице.
Наибольший рост зарплат наблюдался в Запорожской, Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях. Самый высокий рост зарплат зафиксирован в Киеве.
Украина
28.05.2018
Еда и жилье: зарплат украинцев хватает только на выживание
Украинцам хватает только прокормить семью и не оставить ее на улице.
Украина
28.05.2018
В Киев приехал Элтон Джон
Британский певец принял участие в благотворительной акции по профилактике и борьбе со СПИДом в Украине.
Украина
28.05.2018
В Херсонской области горит 100 га леса
Пожар начался около 13:30. По состоянию на 18:00 огонь распространился на площадь около 100 га.
Украина
27.05.2018
В киевском музее случайно нашли артефакт 1840 года, спрятанный в экспонате
Артефакт нашли во время чистки экспоната
Украина
27.05.2018
Украина рассказала НАТО о разработке Россией биологического оружия
По сведениям председателя украинской делегации в ПА НАТО, Москва вернулась к советским разработкам сочетания вируса Эбола со штаммами оспы.
Украина
27.05.2018
На Донбассе идет "горячая война" - Волкер
Волкер отметил сильные страдания мирного населения в зоне конфликта и обратил внимание на опасность того, что война на Донбассе "сходит с первых полос" мировой прессы.
Украина
27.05.2018
Волкер: на Донбассе угроза вспышки туберкулеза
Промышленность Донбасса разрушена, одни шахты залиты водой, а некоторые шахты используются для захоронения радиоактивных отходов.
Украина
26.05.2018
В ЕС оценили шансы Киева потерять безвиз
Сейчас нет рисков для безвизового режима из-за поведения украинцев за рубежом. Но однако существуют и другие риски.
Украина
26.05.2018
Украина и Болгария построят транспортный коридор
Порошенко и Борисов договорились об активизации строительства дороги по транспортному коридору между Одесской областью, Рени и Варной через территорию Румынии.
Украина
26.05.2018
Украина сократила госдолг до $77 миллиардов
В апреле госдолг Украины сократился на 0,41%, или на $0,32 млрд, а в национальной валюте госдолг сократился на 1,59%, или на 32,62 млрд грн.
Украина
25.05.2018
Лоукостер анонсировал еще один авиарейс из Украины в Польшу
Рейсы будут выполняться 3 раза в неделю.
Украина
25.05.2018
Порошенко ответил на призыв запретить ЛГБТ-марши
Любые законодательные инициативы, направленные на ограничение конституционных прав, являются неконституционными, говорится в ответе президента на петицию.
Украина
25.05.2018
Корь на Закарпатье: число заболевших увеличилось
Корью заболели 83 ученика общеобразовательной школы с. Черная Тиса. Один ребенок находится в инфекционном отделении.
Украина
25.05.2018
Порошенко завтра встретится с премьером Болгарии
Стороны обсудят широкий спектр актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня.
Украина
24.05.2018
Под Черниговом испытали новый боевой модуль
Боевой модуль способен поражать неподвижные и движущиеся бронированные цели с разными типами брони.
Украина
24.05.2018
В Черкассах расстреляли депутата - СМИ
Спецназовцы штурмовали здание, слышались выстрелы. Предварительно, погиб депутат от Батькивщины.
Украина
24.05.2018
АМКУ оштрафовал Укртрансгаз
Антимонопольный комитет Украины оштрафовал компанию за непредоставление затребованной информации в установленные сроки.
Украина
24.05.2018
В Конгрессе одобрили $250 млн на оружие Украине
Поддержанный проект предусматривает финансирование запроса президента США Дональда Трампа по Украине, включая 250 млн на летальные оборонительные средства.