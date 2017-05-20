Евросоюз усилит свои боевые подразделения

Источник: КорреспонденТ.net

Глава дипломатии Европейского Союза Федерика Могерини назвала важным принятое в четверг Советом ЕС решение об усилении "инструментов быстрого реагирования, включая боевые подразделения" Евросоюза.

"Они существуют у нас десять лет. Они никогда не развертывались, и это вызвано, главным образом, трудностями, связанными с финансовым механизмом. Совет принял решение преодолеть эти трудности", - сказала высокий представитель Евросоюза по иностранным делам, передает "Интерфакс-Украина".

По ее словам, в течение ближайших месяцев данный механизм будет пересмотрен, чтобы обеспечить финансирование, позволяющее развертывание этих сил.

"Решение принято. Ситуация, конечно, не изменится со дня на день. На это также потребуется некоторое время. Я думаю, что речь о нескольких месяцах, потому что это сложно", - заявила Могерини.

Она объяснила, что эти подразделения призваны выполнять в течение определенного времени функции по поддержанию мира, например, обеспечивая в кризисном регионе интервал между двумя операциями ООН.

Глава дипломатии Евросоюза уточнила, что пересмотром финансирования на техническом уровне займутся соответствующие рабочие группы. На политическом уровне - это не вопрос для глав государств и правительств к июньскому саммиту ЕС.

Речь идет о совместном финансировании подразделений. В ответ на вопрос, сколько времени может понадобиться для готовности к первому развертыванию таких подразделений, Могерини указала на то, что пока принято лишь политическое решение. Потребуется техническая работа, и нельзя исключать, что дело может в дальнейшем столкнуться с новыми трудностями.

"Я думаю и надеюсь, что это будет урегулировано на протяжении года", - предположила высокий представитель ЕС по иностранным делам.