Евровидение-2018: магия числа 18 для украинских участников конкурса

Источник: Українські новини

"Евровидение" - это конкурс песен, который наполнен радостью, ожиданием и мистикой. В этом году украинский представитель MELOVIN будет выступать под номером 18 во втором полуфинале.

Вообще для Украины число 18 магическое. За 15 лет своего участия в конкурсе под ним в финале выступали три представителя. Причем три года подряд.

Как говорят, дважды совпадение, а третий раз - закономерность. И вот через 10 лет магия повторяется. Кстати, MELOVIN - третий участник от Украины, участвует в "Евровидении" в возрасте 21 года. До него это сделали Тина Кароль и Мария Яремчук. Для Украины - это самый молодой возраст участника. Однако девушкам молодость принесла хорошие результаты - 7 и 6 место соответственно.

Украина имеет еще несколько магических цифр: 16, 17 и 21. Под каждым из этих стартованих Украина выступала дважды. Кстати, 16-ка принесла в свое время победу Руслане, а число 21 - Джамале.