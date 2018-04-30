Евровидение-2018: MELOVIN представил клип на конкурсную песню

Источник: Українські новини

Представитель Украины на "Евровидении" Melovin презентовал свой клип на песню Under The Ladder, с которой выступит на европейском конкурсе. Продюсером и инициатором съемок клипа выступила Катерина Малая. Режиссером - Тарас Голубков. А главную роль сыграла Topmodel of the World 2017 Юлия Гершун.

"Эта видеоработа - рассказ о борьбе с самим собой, с соблазнами и трудностями, которые мешают идти к успеху. В клипе у нас и ветер, пытающийся сбить героя с ног, и искусительница, и, конечно же, всепоглощающий огонь. В котором Melovin сгорает, и восстает из пепла уже совершенно другим человеком", - рассказывает режиссер клипа Тарас Голубков.

Кстати, горит певец в клипе в прямом смысле. Для реалистичности картинки руки артисту действительно поджигали – правда, со специальной защитой.

"В какой-то момент мне даже показалось, что она не сработала и руки действительно начали гореть. А все потому, что к концу съемок мы уже мало что понимали. Но, благо, кожа в порядке, а кадр получился потрясающим, результатом я очень доволен", - поделился своими впечатлениями исполнитель.

Горячо было и Юлии Гершун, голову которой украшала корона из горящих свечей. Но топ-модель мужественно выдержала съемки опасных сцен и доработала, несмотря на горячий воск на волосах.