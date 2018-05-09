"Евровидение-2018": новым лидером букмекеров стал Кипр

Источник: Українські новини

Вчера, 7 мая, прошла генеральная репетиция первого полуфинала, на которой свои баллы выставили члены жюри. Это в свою очередь повлияло на изменение лидера у букмекеров, пишет OGAE Ukraine.

После каждой проведенной репетиции эта страна поднималась в их рейтинге (до начала репетиций она находилась на 21 месте).

Итак, новым лидером букмекерских контор стал - Кипр, представляющий Элени Фурейра с песней "Fuego".

Неожиданно для многих на 10 позиции можно увидеть представителей Молдовы -DoReDoS "My Lucky Day".

Сегодня топ-10 по ставкам выглядит так: