Евровидение-2018: прямые эфиры будут комментировать Джамала и Alyosha

Источник: Українські новини

Стал известен состав жюри Национального отбора на Евровидение-2018, а также имена тех, кто будет комментировать прямые эфиры месте с Тимуром Мирошниченко. Об этом сообщает Eurovision.ua.

Оценка национального жюри на конкурсе влияет на 50% общего результата участника. От каждой из 43 стран-участниц избирается 5 членов жюри. Общее количество судей - 215.

В состав украинского национального жюри вошли:

Виталий Климов - председатель жюри композитор, клипмейкер

Денис Жупник - певец, актер, радиоведущий

Артур Даниелян - саундпродюсер, диджей

Алла Московка (ALLOISE) - певица

Кристина Соловий - певица

Также стало известно, что вместе с Тимуром Мирошниченко прямые эфиры Евровидение-2018 на UA: Первый будут комментировать участницы песенного конкурса от Украины. Среди них: Мария Яремчук (1 полуфинал), Alyosha (2 полуфинал), Джамала (финал).